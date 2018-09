Roma | a piazza Navona chiuso forno per insetti nella farina

Roma - scandalo tangenti : a Coratti per otto anni casa gratis in piazza Cavour : Per otto anni ha goduto dell'usufrutto di un appartamento in piazza Cavour, nel quartiere Prati, messogli a disposizione dal costruttore Sergio Scarpellini. È quanto contesta la Procura di Roma all'ex ...

Zingaretti : Il 30/09 tutti in piazza a Roma - è tempo di reagire : Roma – “Dopo il 4 marzo e quella drammatica sconfitta c’e’ un nuovo governo. Sta governando male, ha cavalcato le paure e continua a farlo, non risolve i problemi di questo Paese e anzi li aggrava. Quindi e’ giusto reagire. Maurizio Martina ha convocato per il 30 settembre a Roma una grande manifestazione a piazza del Popolo e faccio un appello accorato affinche’ tutti ci si ritrovi in quella piazza”. Lo ...

Ferrari in retRomarcia a Piazza Affari : Ferrari chiude in retromarcia a Piazza Affari . Il titolo scivola dell'1,40%, penalizzata dal risultato deludente del Gran Premio di F1 di Singapore dove Lewis Hamilton con la sua Mercedes ha vinto ...

Roma - rubavano cellulari sulla metro A e li rivendevano subito dopo a piazza Vittorio : I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato tre cittadini stranieri, un 31enne romeno, un 28enne peruviano e un 47enne marocchino, tutti già noti alle forze ...

Trieste - il sindaco Dipiazza fa il saluto Romano in diretta : "A noi" : Durante la diretta della trasmissione "Ring", su Telenova, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, si è lasciato andare al saluto romano, accompagnandolo col canonico "A noi", mentre scorreva la ...

Roma - incendio in un hotel in piazza di Spagna : evacuati gli ospiti - : Le fiamme si sono sviluppate in una suite al terzo piano dell'hotel Spagna. Non risultano persone ferite o intossicate

Roma - la scrittrice Melissa P. contro la movida 'In piazza a San Lorenzo con un libro in mano' : Melissa P., la scrittrice resa celebre dal libro 'Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire' lancia il suo appello contro la movida molesta a San Lorenzo, il quartiere di Roma in cui abita da ...

Raggi : "Piazza dei Navigatori a Roma è un esempio di democrazia partecipata" : "Mesi fa abbiamo chiesto ai cittadini di ipotizzare progetti per l'area dell'VIII Municipio, l'amministrazione li ha valutati e ne ha selezionati alcuni verificandone la fattibilità. Oggi la ...

Loano - in corso Roma e piazza Mazzini la tradizionale Fiera di Settembre : immagine di repertorio Si terrà domenica 16 Settembre in corso Roma ed in piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera diSettembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...