Robbie Williams mostra il lato B alla sfilata di Armani | passerella all' hangar di Linate

Robbie Williams è diventato padre per la 3ª volta : la bimba è nata da madre surrogata : A 44 anni Robbie Williams è diventato padre per la 3ª volta. La bambina si chiama Colette Josephine ed è nata da una madre surrogata. Un evento straordinario soprattutto per il cantante che è stato gravemente malato. È stata la moglie della popstar Ayda Field ad annunciare la nascita della figlia su Instagram. Robbie e Ayda amano i loro figli e ci tengono alla loro privacy La donna ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui si vedono le mani ...

Ayda Field festeggia gli 8 anni di matrimonio con Robbie Williams : Se nel 2010 vi avessero detto che 8 anni dopo Robbie Williams sarebbe stato ancora un uomo sposato, per di più con la stessa donna, voi ci avreste creduto? Probabilmente no, eppure l'impossibile è diventato realtà.L'ex Take That ha sposato l'attrice televisiva statunitense Ayda Field il 7 agosto 2010, 4 anni dopo essersi fidanzati. Oggi, ottavo anniversario di nozze, Ayda ha voluto celebrare l'evento con un video Instagram, che vede i ...

Robbie Williams - 8 anni fa sposava Ayda : il messaggio toccante di lei : Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 8 anni di matrimonio: lei dedica al cantante importanti parole Otto anni fa, Robbie Williams convolava a nozze con Ayda Field. I due si sono conosciuti attraverso un appuntamento al buio e da allora non si sono più separati. Lei è riuscita a conquistare completamente il cuore della popstar, […] L'articolo Robbie Williams, 8 anni fa sposava Ayda: il messaggio toccante di lei proviene da Gossip e Tv.

Robbie Williams in piedi per Antonino Spadaccino a X Factor UK - l’audizione con la benedizione di Emma (video) : A pochi giorni dal debutto della quindicesima edizione del talent show, un po' di Italia è approdata sul palco londinese con la partecipazione di Antonino Spadaccino a X Factor UK: il cantante foggiano, noto ai più per aver vinto l'edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2005, si è presentato alle audizioni della versione originale del noto talent show di Simon Cowell, trasmesso anche in Italia. Di fronte al papà del format e agli altri ...

Colpaccio a X Factor Uk : arriva Robbie Williams : Robbie Williams sarà uno dei giurati della quindicesima stagione di X Factor Uk: accanto a l’ex Take That la moglie e uno degli One Direction Se ad X Factor Italia è arrivata Asia Argento, in Inghilterra a giudicare i prossimi concorrenti del talent show musicale sarà un numero uno della musica mondiale. Si tratta di Robbie Williams che ha accettato di ricoprire il ruolo di giudice alla prossima edizione di X Factor Uk! Robbie Williams a X ...

XFACTOR UK/ Foto - l’annuncio dei nuovi giudici : Robbie Williams insieme con la moglie Ayda : Svelati i nuovi giudici di XFACTOR UK: Simon Cowell, Louis Tomlinson, e i coniugi Williams, Robbie e Ayda. La nuova edizione partirà ad agosto e terminerà a dicembre(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:38:00 GMT)