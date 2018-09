Rifugiati - non farli lavorare fa male all’integrazione (e all’economia) : (foto: etvulc/iStock Editorial/Getty Images Plus) La possibilità di lavorare per gli immigrati Rifugiati è la chiave di un’integrazione vantaggiosa per tutti. Mentre imporre un divieto anche temporaneo di accedere al mercato del lavoro, pratica comune in Europa sostenuta da chi teme la competizione o da chi vuole scoraggiarne la permanenza dei nuovi arrivati nel proprio paese, ha un costo, non solo per gli immigrati stessi, ma anche a ...

Festival di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave : “Mi verrebbe da bestemmiare su quanto non si fa sui Rifugiati” : “Mi verrebbe di bestemmiare su quanto non si fa sui rifugiati. I nostri governi hanno perso il senso della realtà e l’umanità”. Vanessa Redgrave, l’attrice britannica premio Oscar, fresca di Leone d’Oro alla carriera, non usa mezzi termini per parlare di uno dei temi di maggiore attualità tanto in Europa quanto in Usa. E d’altronde, proprio al tema dei rifugiati, la Redgrave ha dedicato la sua opera prima da regista, il ...

Redgrave leonessa a Venezia. "Mi verrebbe di bestemmiare su quanto non si fa sui Rifugiati" : "Peso le parole ma mi verrebbe di bestemmiare su quanto non si fa sui rifugiati. I nostri governi hanno perso il senso della realtà e l'umanità": Vanessa Redgrave, 81 anni, decine di premi tra cui un Oscar (per Giulia di Zinnemann nel '78), attrice britannica figlia d'arte, è da sempre un'attivista dei diritti politici e sociali. E non ha perso la voglia di combattere, rispondendo così all'ANSA, sul perché ...

Immigrazione : Spena - FI - - va fermata ma non bisogna abbandonare Rifugiati : Roma, 29 ago 12:59 - , Agenzia Nova, - La decisione di trasferire i migranti sbarcati dalla nave Diciotti presso il centro di accoglienza straordinaria "Mondo Migliore" a Rocca di Papa, in attesa di essere spostati nelle venti diocesi che si sono fatte avanti, ha generato diverse reazioni. Lo dichiara Maria Spena, deputata di Forza Italia, eletta nel ...

Ex diplomatici contro Trump : "Agenzia per i Rifugiati non va chiusa" : Le dichiarazioni del tycoon avevano suscitato la reazione indignata del mondo diplomatico e delle ong. Gli stessi autori della lettera indirizzata oggi a Mike Pompeo avevano rivolto, nel luglio del ...

Roma - i Rifugiati sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...