RIFORMA PENSIONI 2018 Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro Assist di Boeri per

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - consegnate firme per petizione su ddl Damiano (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Quota 41, consegnate firme per petizione su ddl Damiano . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 settembre(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:54:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il tallone d'Achille di Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Il tallone d'Achille di Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 settembre. Si continua a parlare di Quota 100 come base per la Riforma delle pensioni che entrerà nella Legge di bilancio. Il Sole 24 Ore invita a riflettere su un dato relativo al sistema pensioni stico: “per ogni anzianità aggiuntiva serviranno i contributi di cinque lavoratori, ha calcolato la ...

RIFORMA PENSIONI : Salvini promette la Quota 100 integrale : Arrivano notizie rassicuranti per migliaia di lavoratori che ormai da anni attendono l'agognata pensione e che hanno dovuto fare i conti con le rigide norme dettate dalla precedente Riforma Fornero. Il leader della Lega Matteo Salvini , infatti, intervenuto alla trasmissione "Di Martedì" andata in onda su La 7 ha spiegato il funzionamento della sua proposta sul delicato tema delle pensioni . Salvini chiede la Quota 100 integrale per dare spazio ...

RIFORMA PENSIONI e Quota 100 2018/ Il problema irrisolto per gli ex Enpals (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, oggi 18 settembre. Il problema irrisolto per gli ex Enpals. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 05:57:00 GMT)