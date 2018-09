Rientro del debito in due anni | perché quella di Di Maio è una bugia

Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega : via al piano di Rientro dei fondi : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell'attività politica , donazioni di militanti, due per mille e quant'altro, . Nel caso in cui la Lega faticasse a reperirli su questo fronte,...

Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega : via al piano di Rientro dei fondi : Matteo Salvini ha confermato il mandato pieno ai Legali Giovanni Ponti e Francesco Zingari, e si è infine concluso l’Accordo tra la Lega e la Procura di Genova sul sequestro da 49 milioni di euro dei fondi del partito. Stamattina gli avvocati del movimento hanno presentato un’istanza, che tecnicamente non si può dire di «rateizzazione», ma di fatto...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri - Rientro complesso da Hong Kong per la stella azzurra a causa delle condizioni meteo : Non c’è soltanto la gioia del primo podio nel Nuoto di fondo per Gregorio Paltrinieri. L’uomo che l’Italia ha imparato a conoscere in versione moto d’acqua in piscina dall’acqua è rimasto bloccato nel tentativo di ripartire da Hong Kong per Roma, dov’è atteso per partecipare al Gala della Fina. Il problema risiede tutto nel tifone Mangkhut, che ha già fatto evacuare mezzo milione di persone in una giornata, ...

Rientro a scuola : zaino - quaderni Penne - libri e controllo della vista : Eppure si stima che un bambino su 4, il 25 per cento, abbia un problema visivo che può interferire con l'attenzione, la capacità di lettura, l'apprendimento e lo sport . "Sono molti i bambini che ...

Vacanze : il vademecum per affrontare la sindrome dello stress da Rientro : La sindrome dello stress da rientro, dopo le tanto sofferte e desiderate Vacanze, colpisce un gran numero di italiani. Tra i compiti più ardui: lo svuotamento delle valigie, la pulizia della casa, il lavaggio degli indumenti portati in viaggio e, per i single, il ritorno sul posto di lavoro. Come affrontare, dunque, la sindrome dello stress da rientro? Praticate sport e attività fisica, approfittando delle ancora salutari giornate di sole. E’ ...

Rientro a scuola : 7 cose da fare in vista dell'autunno! : Lo sport aumenta anche l'autostima del bambino, lo prepara ad affrontare sfide importanti nella vita e a raggiungere i suoi obiettivi. Allo stesso tempo gli insegna a rispettare le regole e migliora ...

Libia - il giallo del Rientro a Roma dell’ambasciatore italiano : In Libia la situazione è fluida: l’Italia è ben vista e apprezzata, persino da Khalifa Haftar, con la Francia nessun bisticcio, la Sicilia - è confermato - ospiterà la conferenza di novembre. E l’ambasciatore Giuseppe Perrone, che di sua iniziativa si è defilato da Tripoli perché temeva per la sua sicurezza, rimarrà in patria per tutelarne l’incol...

Stress da Rientro : i sintomi da non trascurare e i rimedi dell’esperta : Lo Stress da rientro o più in generale il malessere legato all’imminente cambio stagione tipico del periodo autunnale sono fenomeni perfettamente normali se persistono per brevi periodi. Il corpo umano è infatti particolarmente influenzato dal clima, soprattutto quando questo diventa più rigido, da giornate più brevi e minore esposizione alla luce, nonché dal cambio di abitudini. Dunque, è questo il momento ideale per pensare alla propria salute ...

Torino - muore 60enne al Rientro dalle vacanze : potrebbe aver contratto il batterio della legionella : Sospetto caso di legionella a Torino. La vittima sarebbe una donna 60enne deceduta in una clinica del capoluogo. Secondo le prime indiscrezioni, la donna potrebbe aver contratto il batterio mentre si ...

La sindrome del Rientro : un effetto collaterale delle vacanze ben riuscite : Se, come ho scritto in un precedente post, le vacanze possono essere una fuga da se stessi e dai problemi, più spesso sono al contrario un recupero di questo rapporto, il recupero degli stati d’animo, delle emozioni, dei bisogni che per far fronte alle responsabilità quotidiane, rimangono sullo sfondo. La vacanza è il tempo del recupero delle relazioni, e di quella con se stessi prima di tutto. Allontanandoci dai luoghi abituali ricerchiamo ...

Dieta del Rientro in citta' per dimagrire in salute : La Dieta del rientro in citta' e' facile da seguire e puo' far dimagrire di un chilo in 3 giorni. Si mangia tanta frutta e verdure. Ecco lo schema.

F1 - spunta un clamoroso Rientro del Gp di Imola nel calendario : la situazione però è davvero intricata : I Pentastellati hanno aperto alla possibilità di inserire il Gp di Imola nel calendario di Formula 1, ma la situazione è alquanto complicata La voce è nata in maniera sorprendente, direttamente dal pentastellato Massimo Bugani, che ha paventato la possibilità di un ritorno nel calendario di Formula 1 del Gp di Imola. Un’idea intrigante ma di difficile realizzazione, dal momento che l’unico modo per far sì che il circus torni ...