Ricorso Pro Eureka respinto | vince la Pianese

Saipem - pronta a Ricorso su condanna per maxi-tangente in Algeria : Saipem "si riserva di impugnare" la sentenza della IV Sezione Penale del Tribunale di Milano che ha condannato la società e alcuni ex-manager nel processo sulla presunta maxi tangente pagata in ...

Serie D Bari - Ricorso di Giancaspro al Tar per titolo e stadio : Bari - La società Football Club Bari 1908 Spa in liquidazione e il suo legale rappresentante Cosmo Giancaspro hanno depositato ricorso al Tar Puglia contro il Comune di Bari e nei confronti della ...

E’ sempre più caos : Ricorso FIGC contro Vibonese - Lega Pro e Messina : tutti i dettagli : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) contro l’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. e nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché della A.C.R. Messina S.r.l. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d’Appello della medesima FIGC, di cui al C.U. n. 20/CFA del 20 agosto 2018, che, in accoglimento del gravame ...

Abruzzo : coordinatori centrodestra - no voto 10 febbraio - pronti a Ricorso Tar (2) : (AdnKronos) - E Bellachioma aggiunge: "Stiamo valutando un ricorso al Tar, ma se non dovessimo riuscire ad anticipare la data delle elezioni e ci costringessero ad andare a votare fra neve e ghiaccio, allora che preparino giacca a vento e doposci, perchè sarà una campagna elettorale memorabile, dopo

Ricorso al Tar per la B : Pro Vercelli - Novara e Siena non giocano : Nonostante il parere del Collegio di Garanzia la battaglia per la B sembra destinata a non finire . In settimana seppur senza il voto unanime il collegio aveva respinto la richiesta di Novara, Catania,...

Lega Pro - il Tar del Lazio accoglie il Ricorso di Ternana e Pro Vercelli : rinviate le gare di cinque squadre : La decisione è stata ufficializzata in un comunicato dopo l’accoglimento da parte del Tar del Lazio dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli che hanno riaperto la strada ai club che ambiscono al ripescaggio in serie B La Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del campionato di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena e Novara. La decisione è stata ufficializzata in un comunicato, dopo l’accoglimento da parte del Tar ...

Calcio : accolto Ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B : E’ gran caos nel Calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul ...

Ripescaggi Serie B - indiscrezioni clamorose sul Ricorso del Catania : ipotesi torneo a 22 squadre - ecco i tre club pronti al salto di categoria [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza sul caos in Serie B, la decisione è stata quella di mantenere il format a 19 squadre, sono stati rigettati i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Ma non è assolutamente finita, anche la giornata di oggi si preannuncia caldissima. Nelle prossime ore sarà infatti discusso il ricorso del Catania al TFN, contro gli atti di Lega B e FIGC. Le indiscrezioni della vigilia sono ...