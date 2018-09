Replica Pechino Express | dove rivedere la prima puntata del programma

Replica Pechino Express 7 prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium : Ritorna su Raidue l'appuntamento con Pechino Express , l'adventure reality show condotto da Costantino Della Gherardesca giunto alla sua settima edizione di messa in onda. Dopo il crollo di ascolti della passata edizione, ecco che quest'anno la trasmissione cambia giorno di programmazione e va in onda ufficialmente di giovedì sera (evitando così la sfida del lunedì contro il Grande Fratello Vip). Gli appuntamenti con il reality show possono ...

Pechino Express 2018 dove vedere le puntate in tv - streaming e Replica : Pechino Express 2018 dove vedere. L’adventure game di Rai 2 parte da giovedì 19 settembre in prima serata. Le puntate settimanali saranno condotte come sempre da Costantino della Gherardesca che guiderà i concorrenti. L’itinerario della settima edizione intitolata Avventura in Africa si articolerà tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, come seguire la diretta in tv, streaming e ...