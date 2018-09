Replica Pechino Express 7 prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium

Pechino Express 2018 dove vedere le puntate in tv - streaming e Replica : Pechino Express 2018 dove vedere. L’adventure game di Rai 2 parte da giovedì 19 settembre in prima serata. Le puntate settimanali saranno condotte come sempre da Costantino della Gherardesca che guiderà i concorrenti. L’itinerario della settima edizione intitolata Avventura in Africa si articolerà tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, come seguire la diretta in tv, streaming e ...