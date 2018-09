Red Dead Online a ripetizioni da GTA Online | grandi promesse da parte di Rockstar

Annunciato Red Dead Online : una nuova esperienza multiplayer ambientata nel mondo di Red Dead Redemption 2 : Nella giornata di oggi Rockstar Games ha Annunciato Red Dead Online , ovvero la nuova esperienza Online ambientata nel mondo di Red Dead Redemption 2. Ecco quanto dichiarato Rockstar sul suo sito ufficiale : " Red Dead Online è l'evoluzione naturale dell'esperienza in multiplayer del primo capitolo di Red Dead ...

Annunciato Red Dead Online : una nuova esperienza multiplayer ambientata nel mondo di Red Dead Redemption 2 : Nella giornata di oggi Rockstar Games ha Annunciato Red Dead Online, ovvero la nuova esperienza Online ambientata nel mondo di Red Dead Redemption 2.Ecco quanto dichiarato Rockstar sul suo sito ufficiale:"Red Dead Online è l'evoluzione naturale dell'esperienza in multiplayer del primo capitolo di Red Dead Redemption: riesce a combinare narrazione, spirito di squadra e competizione in un modo nuovo e sorprendente. Sfruttando come base di partenza ...

Red Dead Redemption 2 presenta la frontiera - le città e i villaggi : Si tratta di "alcuni dei centri abitati disseminati nel vasto e variegato mondo di gioco di Red Dead Redemption 2". Questi vanno "dalle foreste del West Elizabeth alle montagne dell'Ambarino, fino ...

Eccezionali nuove immagini di Red Dead Redemption 2 mostrano le città : Red Dead Redemption 2 è ormai davvero imminente, uscirà il 26 ottobre per PS4 e Xbox One. In realtà Rockstar Games ha mostrato ben poco del gioco, a parte due video di cui uno gameplay e una manciata di foto. Ogni volta che lo sviluppatore rilascia qualche contenuto per il nuovo e attesissimo open world wester è una festa. Oggi è uno di quei giorni. Rockstar ha presentato tramite queste foto alcune cittadine di frontiera in cui metteremo i ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar ci racconta la vita di frontiera in una serie di nuove - bellissime immagini : Pubblicando una serie di nuove immagini di Red Dead Redemption 2, Rockstar ha voluto presentarci oggi alcune delle cittadine di frontiera che incontreremo nei panni di Arthur Morgan, giocando a questo atteso, secondo capitolo.Le immagini, apparse sul blog ufficiale di Rockstar e accompagnate da una breve descrizione, presentano le città di Valentine, Annesburg, Saint Denis, Rhodes e Strawberry, oltre a proporre un assaggio del Bayou di Lagras e ...

Il mondo di Red Dead Redemption 2 sarà "espansivo e profondo allo stesso tempo" : Quando il mese scorso Rockstar ha rilasciato il trailer di gameplay di Red Dead Redemption 2, uno degli elementi di spicco che ha attirato l'attenzione è stato il suo mondo vivo, che sembrava respirasse, completamente interattivo e dettagliato. In un'intervista rilasciata ad Hollywood Reporter, Aaron Garbut, direttore artistico di Rockstar North, ha recentemente parlato del mondo che Rockstar vuole presentare in Red Dead Redemption 2 e di come ...

Il publisher di Red Dead Redemption : facciamo intrattenimento - non solamente giochi : Grand Theft Auto V di Rockstar ha recentemente superato Wii Sports diventando uno dei giochi di maggior successo commerciale della storia. Con vendite oltre 95 milioni di unità a livello globale, GTA V è anche uno dei più grandi prodotti di intrattenimento di sempre.Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, afferma in una nuova intervista riportata da Gamespot, che l'azienda non si considera necessariamente una società di videogiochi. Mentre ...

Red Dead Redemption 2 non sarà come GTA 5 - novità sulla scelta del personaggio : Nuovi dettagli per Red Dead Redemption 2 finalmente emergono oggi 10 settembre. In particolare a parlare sono stati John Bass e Aaron Garbut, art director di Rockstar San Diego e Rockstar North, che hanno concesso un'intervista all'Hollywood Reporter. Durante la chiacchierata si è parlato innanzitutto dell'enormità del gioco, sicuramente il più interattivo e profondo mai realizzato da Rockstar Games, ma è emerso anche un dettaglio che prima ...

La storia di Red Dead Redemption 2 mostrerà il crollo della gang di Van Der Linde : Molti di voi si staranno chiedendo come si svilupperà la storia per il prossimo Red Dead Redemption 2 e se Rockstar sarà in grado o meno di riacquisire la magia del racconto del primo gioco, un elemento che lo ha reso un titolo molto amato. Ora, ovviamente, dovremo aspettare che l'attesissimo titolo venga effettivamente pubblicato prima di poter esprimere un giudizio in merito, ma abbiamo qualche indizio su dove la storia potrebbe ...

Con Red Dead Redemption 2 Rockstar supera sé stessa in termini di profondità e interattività : Come ormai molti di noi sanno la storia di Red Dead Redemption 2 verterà sulla banda di Van der Linde e sugli eventi che hanno portato alla sua disfatta, riporta VG247.Gli eventi del gioco ruoteranno attorno alla banda nel periodo della sua massima notorietà, fornendo al giocatore gli elementi per capire quanto accaduto 12 anni prima del gioco originale, con protagonista John Marston. Sappiamo infatti come Red Dead Redemption 2, a discapito del ...

Red Dead Redemption 2 avrà un solo protagonista : Contrariamente a quanto visto in GTA 5, Rockstar in Red Dead Redemption II ha deciso di fare un passo indietro, spostando l’attenzione del giocatore su un solo personaggio giocabile piuttosto che 3, ossia Arthur Morgan, fiore all’occhiello di Van der Linde. Red Dead Redemption 2 giocabile solo con Arthur Morgan Rockstar Games ha dunque affermato: Abbiamo deciso questa volta di limitarci ad un solo personaggio, anche ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar presenta una manciata di personaggi con tante nuove immagini : Con l'avvicinarsi della data di lancio di Red Dead Redemption 2, Rockstar sta cominciando a dare gas alla macchina promozionale del gioco grazie alla quale oggi possiamo fare conoscenza con un manipolo di personaggi che troveremo in questo seguito.Come riporta VG24/7, attraverso il proprio profilo Twitter Rockstar ha pubblicato una serie di immagini, ciascuna dedicata a uno dei personaggi di Red Dead Redemption 2. Se tra questi troviamo vecchie ...

Dutch Van Der Linde è un pericoloso ricercato nella nuova immagine di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha pubblicato una nuova immagine teaser per il tanto atteso open-world western Red Dead Redemption 2, visto in azione poco tempo fa. Questa si presenta sotto forma di un poster "Wanted" dedicato a Dutch Van Der Linde, il leader della gang Van Der Linde.Come segnala Gamespot, l'immagine in questione spiega che Dutch è accusato di una rapina commessa a Blackwater ed è ricercato, vivo o morto, per molteplici altre accuse di omicidio. ...