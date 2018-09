Rebibbia | da psicologa non saprei spiegare a mio figlio perché quei bimbi sono morti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) di Vera Cuzzocrea * Secondo lo psicologo Jerome Seymour Bruner, “non c’è niente che un bambino non possa capire: il difficile è per gli adulti trovare il modo dile cose”. E se mio, 11 anni, oggi mi avesse chiesto di spiegargli il motivo per cuiuna bambina di sei mesi ed il fratellino di due anni per opera della loro mamma, in un carcere, io mi sarei sentita non poco in difficoltà. Come mamma, pensando a tutte le madri che non riescono a proteggere i propri figli ma che anzi ne determinano sofferenze ed esiti ineluttabili e a quelle che si espongono a rischi per la propria incolumità (e non solo) scegliendo ad esempio carriere o occasioni devianti in senso delinquenziale (come la madre coinvolta in questo caso di cronaca, accusata di spaccio internazionale, che li ha fatti volare giù dalle scale). Come, per non aver saputo percepire il ...