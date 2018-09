Real | Modric confessa | Il Mondiale mi ha sfiancato | ma ora sto meglio

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...

Inter - Modric sarebbe pronto a chiedere nuovamente la cessione al Real Madrid : Uno dei veri tormentoni di mercato di questa estate è stato quello relativo al possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Un tormentone che, a quanto pare, sembra destinato a continuare anche in questi mesi visto che la volonta' del centrocampista croato non sembra essere mutata. Il giocatore, infatti, vuole lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza, e ha individuato [VIDEO] nei nerazzurri la soluzione migliore per il proseguo ...

Real Madrid - Modric multato dal Fisco : sanzione da 1 - 2 milioni di euro : Modric come Cristiano Ronaldo e Marcelo. Anche il centrocampista del Real Madrid e sogno estivo di mercato dell'Inter è finito nel mirino del Fisco spagnolo. Di nuovo: dopo aver dovuto pagare 2,1 ...

Real Madrid - Modric spegne le voci : 'Andare via? Non ci penso nemmeno' - : Lasciare il Real Madrid? Non scherziamo, non ci penso nemmeno! Questo è il miglior club al mondo, perché dovrei andar via?'.

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

Modric avrebbe deciso : possibile addio al Real Madrid : Il nome di Luka Modric continua ad essere molto chiacchierato nell'ambiente di Calciomercato, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni. Il centrocampista croato è stato a lungo un obiettivo dell'Inter che, però, non è riuscito a strapparlo al Real Madrid ma la volonta' del giocatore non sembra essere mutata. Modric, infatti, eletto come miglior giocatore del Mondiale in Russia e premiato anche dalla Uefa come miglior giocatore ...

Modric Inter - la Fifa chiude il caso con il Real Madrid : 'Nessun elemento per procedere' : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Caso Modric-Inter - interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Modric - caso chiuso. La Fifa assolve l’Inter : “dal Real Madrid denuncia infondata” : La Fifa ha messo la parola fine sul caso Modric, il croato vice campione del Mondo più volte accostato all’Inter di Suning. La massima rappresentanza del calcio con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid ha messo la parola fine al caso. Fondamentalmente non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo: Perez accusava il club nerazzurro di comportamento scorretto contattando un calciatore ...

Real Madrid - Perez : "L'Inter voleva Modric gratis. Roba mai vista" : Sorride Florentino Perez quando parla di Luka Modric, un po' meno quando il discorso scivola su Cristiano Ronaldo. Comprensibile. Il croato è rimasto al Real Madrid, anche se in estate sembrava ...

Modric Real Madrid - dichiarazione d'amore per il sesto anniversario nel club migliore al mondo : E questo Hala Madrid torna a tuonare oggi, nel tweet in cui Luka festeggia il suo sesto anniversario con le merengues: "6 anni nel miglior club al mondo". Una dichiarazione d'amore impreziosita da ...

Modric-Inter : "Mai contattati"/ Smentita del croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA : Luka Modric-Inter: "Mai contattati". La Smentita del centrocampista croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA per aver trattato il calciatore.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:35:00 GMT)