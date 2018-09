Real Madrid | Modric | ' Il Mondiale mi ha esaurito'

Ascolti tv - 4.2 milioni di telespettatori per Real Madrid – Roma : L’esordio della Roma contro il Real Madrid in Champions League cattura l’attenzione su Rai1 di 4 milioni 213mila telespettatori e uno share del 17.64%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Ma che bella sorpresa ha ottenuto 2 milioni 485mila spettatori con il 10.83%. Al terzo posto il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto? che su Rai3 ha avuto 2 milioni 184mila spettatori con il 10.72% di share. Su Rai2 la ...

Real Madrid-Roma - le pagelle : Nzonzi assente - Olsen salvatore : Olsen 8 Tempestivo in uscita su Isco, ben piazzato su colpo di testa di Ramos, impotente sulla punizione del vantaggio blancos. Viene impallinato da ogni posizione, si difende bene. Un'altra volta tra ...

Champions - Real Madrid-Roma 3-0 : in gol Isco su punizione - Bale e Mariano : Se c'è una nota positiva per la Roma nella pesante sconfitta di Madrid, 3-0, arriva dall'uomo più discusso, Robin Olsen, autore di 6-7 parate importanti, di cui almeno due decisive. E se la Roma per ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco si fa autogol : “la gioventù non permette a tutti di fare le scelte giuste” : L’allenatore giallorosso bacchetta i propri giocatori per gli errori di gioventù, ma è proprio Di Francesco ad aver osato troppo al cospetto del Real Madrid Prima fa le proprie scelte, poi se le rimangia. Eusebio Di Francesco non esce benissimo dal match di Madrid, e non solo per il risultato maturato al Bernabeu. Fabio Rossi/LaPresse Il 3-0 per il Real non rappresenta l’unica nota stonata, dal momento che anche il modo di ...

Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma 3-0 : CR7 espulso. Decide doppio Pjanic dagli 11 metri : Highlights Valencia-Juventus- Vince la Juve 2-0 e espugna il Mestalla di Valencia. Clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo al minuto numero 30′ per presunta “tirata di capelli” a Murillo. Juve in 10 per tutto il resto della gara, ma abile a sfruttare il doppio calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato in maniera impeccabile da Pjanic. […] L'articolo Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma ...

Champions League 2019 : Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica - Olsen evita un passivo più pesante : Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore. Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo ...