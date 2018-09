Rassegna Teatrale Padre Catanoso a Chorio di San Lorenzo

Un brillante Paolo Ruffini ha chiuso "col botto" la Rassegna Teatrale di "I Feel Good Finale" : Quest'anno Andrea ha portato a Finalmarina ben due spettacoli, entrambi di altissimo livello: il primo, dal titolo 'Invisibili', è una commedia amara, dagli sviluppi sempre più imprevedibili, man ...

Conclusa con sold out la I Rassegna Teatrale della Festa di "S. Maria a Mare" a Mercatello. : Sì, proprio come accadeva un tempo con il cinema e gli spettacoli all'aperto,in piazza, in quell'incontro di persone, che da tempo forse, non scambiavano quel reciproco sorriso nell'applauso corale ...

"Sceme Sembe Nuje" - quando attori si nasce. Successo per la Rassegna Teatrale a Santa Croce di Magliano : ... la rassegna teatrale interregionale che ha portato sul palcoscenico di Santa Croce di Magliano tre spettacoli di tre compagnie diverse in una tre giorni in cui arte e territorio hanno dialogato ...

Varigotti - in scena l'ultimo spettacolo della 1° Rassegna Teatrale a cura dell'associazione Culturale "Le Rêve et la Vie" : L'Associazione Culturale "Le Rêve et la vie", presieduta da Chiara Pasetti , filosofa, drammaturga, specialista di Gustave Flaubert, critica letteraria per la Domenica de Il Sole24ore e collaboratrice ...

Varigotti - prosegue la 1Rassegna Teatrale a cura dell'associazione culturale "le rêve et la vie". : Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 21.30 nella Piazzetta Libeccio di Varigotti , ingresso dai Bagni La Giara, , tranne Il Flauto magico, che sarà nella Piazza grande del molo di Varigotti , ...

BRINDISI.Terza edizione della Rassegna Teatrale Ad Esempio - A Me Piace il Sud : Il teatro d'estate ad ExFadda torna con una ricca proposta di spettacoli. La direzione Artistica guidata da Meridiani Perduti Teatro insieme a Roberto Covolo ha selezionato significative produzioni teatrali per dare voce al panorama del teatro di narrazione e ...

PAT * ' Donne al centro della scena ' : al via dal 3 agosto la Rassegna Teatrale e letteraria CON 12 spettacoli e 4 incontri - : Gli spettacoli in programma sono 'La guerra di Tina', 'Cercasi Ulisse disperatamente', 'Io spero in meglio', 'Gatta cicoria', 'Una stanza tutta per sé', 'All'inizio andava tutto bene', 'Sorelle d'...

Martedì sera - chiusura in bellezza per l'8ª Rassegna Teatrale 'Tutti in scena' - organizzata da 'La Clessidra Teatro'. : ... su cui calerà il sipario di «una rassegna che ha riscosso l'apprezzamento del pubblico grazie all'offerta variegata di spettacoli di qualità promossi da una delle nostre principali compagnie locali, ...

Varigotti - al via la 1Rassegna Teatrale a cura dell'associazione culturale "Le Rêve et la Vie" : Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 21.30 nella Piazzetta Libeccio di Varigotti , ingresso dai Bagni La Giara, , tranne Il Flauto magico, che sarà nella Piazza grande del molo di Varigotti , ...

Alla Valle dei Templi la Rassegna Teatrale "Ciascuno a suo modo" : Inizio 1° spettacolo ore 20:30* " Inizio 2° spettacolo ore 22:00* Biglietto singola serata , 2 spettacoli, : 12 ' Abbonamento rassegna , 6 spettacoli, : 20 ' Info biglietti e prenotazioni: 0922 ...

Tutto pronto a Montesilvano per la prima Rassegna Teatrale - sei appuntamenti con le compagnie del territorio : Sei in totale gli spettacoli che si terranno tra Montesilvano Colle e il Teatro del Mare e che vedranno sei compagnie teatrali mettere in scena le loro commedie. Si comincia giovedì 19 luglio, a ...

Teatro La Luna nel Pozzo : Rassegna Teatrale 'Teatri di Terra 2018' : Per informazioni e prenotazioni potete visitare il sito web http://www.la-Luna-nel-Pozzo.com/ e la pagina facebook https://www.facebook.com/LunaPozzo/ BIGLIETTI SPETTACOLI intero '10 -ridotto '6 ...

Teatro protagonista dell'estate biturgense : grande successo per l'ottava Rassegna Teatrale 'Premio Berta' : Il Teatro, soprattutto quello che attinge agli elementi più specifici di una comunità per la realizzazione degli spettacoli, può aiutarci a comprendere, apprezzare e difendere la ricchezza delle ...