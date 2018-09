Ranking Fifa | l’Italia guadagna una posizione | cambio in vetta

Ranking Fifa - la francia e il Belgio prime a pari merito. L'Italia rientra in top 20 : ... infatti, i 'Diavoli Rossi' allenati da Roberto Martinez hanno guadagnato una posizione in graduatoria, raggiungendo in vetta i campioni del mondo di Didier Deschamps. 1729 punti per entrambe le ...

