Raccolta differenziata | la modifica del calendario non e' operativa

Raccolta differenziata in crescita ad agosto : Ancora in crescita i numeri della Raccolta differenziata a Modica. Lo annuncia l'assessore all'Ecologia Pietro Lorefice. In aumento del 4%.

Raggi : prosegue iniziativa nuova Raccolta differenziata - kit a Finocchio : Roma – “prosegue senza sosta l’estensione del nuovo modello di raccolta differenziata tecnologica. Grazie all’importante lavoro di Ama, stiamo seguendo a ritmi serrati una programmazione precisa, che ci consente di rispettare i tempi e mettere a sistema una grande rivoluzione in materia di rifiuti”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Oggi- spiega Raggi- ...

Raggi : kit nuova Raccolta differenziata a Vermicino - Casilina e Finocchio : Roma – “Domani e dopodomani e poi ancora venerdi’ 14 e sabato 15 settembre, i cittadini di Vermicino, Casilina e Finocchio potranno ritirare i kit distribuiti da AMA per la nuova raccolta differenziata recandosi allo stand allestito nel parco di via Casilina, all’angolo con via Bolognetta”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virgnia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Il nuovo modello di raccolta ...

Ritorna “Una Pila Alla Volta” - il più importante progetto di comunicazione sulla Raccolta differenziata di pile e accumulatori : In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, dedicato Alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in Italia. Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e ragazze delle ...

Napoli - il bluff della Raccolta differenziata : procedimento disciplinare per i due spazzini infedeli : Avviato procedimento disciplinare per due dipendenti dell?Asia per modalità di lavoro impropria nel conferimento rifiuti. L?errato conferimento è stato ripreso in un video...

Misano Adriatico sposa la Raccolta differenziata - il Comune 'bene anche nei mesi estivi' : " I misanesi hanno fatto il loro dovere per un mondo migliore, dove le materie prime si recuperano dalla raccolta differenziata e non si sprecano, ed un po' alla volta vedranno anche i benefici in ...

Penna : pronti kit nuova Raccolta differenziata Municipi VI e X : Roma – “nuova raccolta differenziata: in arrivo distribuzione per nuove zone nei Municipi VI e X. Entro la fine dell’anno contiamo di ultimare la consegna dei kit e la partenza della nuova raccolta differenziata in tutte le porzioni di territorio dei Municipi X e VI. In arrivo, in questi giorni, nelle zone di Vermicino e Casilina nel Municipio VI e quelle di Acilia e Madonnetta, nell’area compresa tra via di Macchia ...

Ama : questa sera al via nuova Raccolta differenziata Torre Gaia : Roma – “La nuova differenziata ‘porta a porta’ tecnologica a Torre Gaia partira’ questa sera, come da programma, con la prima esposizione da parte dei cittadini e la prima raccolta da parte di Ama”. Lo comunica in una nota Ama. “Per quanto riguarda il Consorzio Torre Gaia, l’Azienda Capitolina per l’Ambiente precisa che tutte le fasi propedeutiche all’avvio della nuova raccolta ...

Legambiente sulla gestione rifiuti : 'Solo con la qualità della Raccolta differenziata scongiurato il ricorso alla discarica e all'... : ... sul recupero di materia e lavorare sulla buona qualità della raccolta differenziata, mettendo in campo i principi dell'economia circolare". Questo il commento di Legambiente alla notizia che il ...

Raccolta differenziata a Modica - l'opposizione fa le pulci all'Igm : differenziata col passo del gambero a Modica ed il Pd punta l'indice contro l'Igm di Siracusa, l'impresa che ha in appalto il servizio. Gli obbiettivi della differenziata sono al di sotto dei buoni ...

Raccolta differenziata nella zona artigianale a Ragusa : porta a porta : Raccolta differenziata nella zona artigianale di Ragusa. La Cna comunale ha incontrato di nuovo il sindaco Cassì. L’Ati effettuerà il porta a porta

Come si separano tra loro le tante plastiche dopo la Raccolta differenziata? : - Shutterstock Come possiamo salvarci da un mondo di plastica? Tanto per cominciare, usandone di meno, scegliendo - quando è possibile - confezioni di plastica biodegradabile, riutilizzandola, finché ...

Raccolta differenziata a Modica : lamentele e citta' sporca : Raccolta differenziata, l’appello dei consiglieri comunali del Pd in vista della seduta del civico consesso del 23 agosto: Modica

Ischia - sindaco mette alla gogna su Facebook i trasgressori della Raccolta differenziata : 'Beccati' : Volti travisati da emoticon imbronciata e sacchetti dei rifiuti tra le mani, pronti per essere "abbandonati". Queste le due caratteristiche che accomunano i trasgressori della raccolta differenziata ...