Quei malumori del M5S per le scelte di Toninelli

ilgiornale

: Quei malumori del M5S sulle scelte di Toninelli - Gruppo878 : Quei malumori del M5S sulle scelte di Toninelli - carloscetta : Quei malumori del M5S sulle scelte di Toninelli - demotivatrice10 : @Rob_inho_ @apetrazzuolo Se fosse così avrebbero mantenuto alti i prezzi delle curve rispetto agli altri settori. Q… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Il Movimento 5 Stelle ribolle di. O almeno così raccontano i ben informati, che parlano di musi lunghi e mal di pancia non solo per il centrodestra che torna ad essere compatto.Al centro dell'inquietudine - non solo da parte della base - finisce ora anche uno dei ministri pentastellati in primo piano: Danilo. "Ma è sicuro che l"Europa ci consentirà di affidare la costruzione del nuovo ponte di Genova senza bandi?", si chiedeva invatti Enzo Moavero Milanesi durante l'ultimo consiglio dei Ministri, "Perché io, a quanto ne so, credo proprio che non sarà così".Come racconta il Corriere, il ministro degli Esteri avrebbe quindi contestato la scelta del collega alle Infrastrutture di assegnare l'appalto senza bando per mantenere la promessa di ricostruzione entro il 2019. Poco dopo anche il ministro dell'Economia avrebbe sollevato dubbi: "I costi di questo decreto non sono ...