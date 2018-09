ilfattoquotidiano

: Prestito ipotecario vitalizio, questo sconosciuto: guida al finanziamento per over 60 con… - TutteLeNotizie : Prestito ipotecario vitalizio, questo sconosciuto: guida al finanziamento per over 60 con… - DaustoC : RT @GoldenDaveMno: @AlessiaMorani Su per giù gli stessi anni della gente a cui consigliava un prestito ipotecario sulla casa nel caso non a… - GoldenDaveMno : @AlessiaMorani Su per giù gli stessi anni della gente a cui consigliava un prestito ipotecario sulla casa nel caso… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ilnon decolla. Per il Codacons resta uno strumentoalla maggior parte degli italiani. “E forse potrebbe essere anche un bene”, evidenzia l’associazione dei consumatori che da tempo studiaprodotto finanziario, rilanciato sotto il gno Renzi e dedicato agli ultrasessantenni che vogliano racimolare un po’ di liquidità. Il motivo? Se da un lato ilconsente agli ultrasessantenni di finanziarsi, dall’altro chiama in causa la casa di proprietà e rischia di mettere alla porta persone anziane, già alle prese con i mille acciacchi della terza età. Non a caso, per evitare che ilvenga affrontato a cuor leggero, il Notariato, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ha pensato bene di predisporre unache ben presto verrà ampliata con ulteriori informazioni relative ai ...