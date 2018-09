' Premiati con Tempo' | il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20

Condò : 'Guerra politica Uefa-Fifa sul Var. Brych e Marciniak Premiati per non averlo usato ai Mondiali' : Intervenuto nel corso del post-partita fra Valencia e Juventus il noto giornalista e opinionista Paolo Condò ha sganciato un'autentica bomba sulla Champions e sull'introduzione del Var: 'C'è in corso ...

Nuoto - Europei 2018. Premiati i giornalisti italiani con più di dieci Europei da inviati. Riconoscimenti ad Arcobelli e Zonca : Siamo a Glasgow, agli Europei di Nuoto e la LEN in collaborazione con AIPS (Associazione Internazionale della Stampa Sportiva), colgono la ghiotta occasione di creare e consegnare un premi ai giornalisti che hanno seguito numerose edizioni dei Campionati Europei di Nuoto. L’appuntamento è formale e da numerosi particolari si può notare il tocco della parte italiana della LEN.. buffet curatissimo, vino (..e non birra) servito in bicchieri di vero ...

Pescasseroli - Premiati i vincitori del concorso letterario 'Benedetto Croce' : Un mondo fatto di lunghi casting faticosi e stressanti, dove mamme e papà orgogliosamente, spingono i loro figli a diventare protagonisti di un mondo molto lontano dalla realtà della vita. Il libro ...