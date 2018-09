Post terremoto in Abruzzo | a Tottea di Crognaleto Te inaugurata la nuova Scuola

Cascia riparte! Riapre il centro di riabilitazione a due anni dal terremoto : nuovo - all'avanguardia e con 40 Posti letto : Apre a Cascia la nuova struttura di riabilitazione a due anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia. E lo farà con un'importante inaugurazione in programma sabato 22 settembre con tanti ...

Ischia - il decreto Post-terremoto linea dura sugli abusi edilizi : Il nodo, quello degli abusi edilizi, rimane. E peserà sul decreto per la ricostruzione di Ischia che, quasi sicuramente, il premier Giuseppe Conte porterà oggi in Consiglio dei Ministri. A più di un ...

Terremoto Molise : Postazioni dei Vigili del Fuoco a Guglionesi e Larino - decine di interventi di verifica : Installate due postazioni Ucl, Unita’ di Comando Locale, dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, a Guglionesi (Campobasso) e a Larino (Campobasso): a queste possono rivolgersi i cittadini che hanno esigenze di verifiche o di informazioni dopo le scosse di Terremoto delle 20:19 e delle 22:22 di ieri. Numerose le chiamate giunte al centralino del 115: 14 da Termoli, 10 a Larino, 10 a Palata, 2 a Campomarino, 3 a Montenero ...

Un terremoto ne chiama un altro. Dalla parte opPosta del mondo : Si è visto così che nelle 72 ore che seguono un terremoto di magnitudo 6.0 della Scala Richter o più, c'è una più alta probabilità che si verifichino forti scosse nel resto del mondo - e questo, ...

Ricostruzione Post terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

Aldo Montano - il Post dopo il terremoto in Indonesia : «Ora capiamo cosa hanno vissuto i nostri connazionali» : Un'esperienza terrificante quella vissuta da Aldo Montano e Olga Plachina: la coppia in vancanza in Indonesia si è ritrovata nel bel mezzo del terremoto che ha colpito l'isola di...

Terremoto Centro Italia - “ucciso Kaos il cane eroe di Amatrice - Norcia e CamPosto” : Avvelenato. Così è morto Kaos, pastore tedesco che era stato impegnato nel salvataggio delle persone durante i giorni del Terremoto in Centro Italia. “Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato” fa sapere in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, presieduto da Walter Caporale. “Il corpo senza vita del ...

FCA - terremoto Post Marchionne. Galassia Agnelli in picchiata : E' stata una lunga giornata quella di ieri 23 luglio per i titoli della Galassia Agnelli . Il post Marchionne è costato caro ai titoli delle società legate al manager italo-canadese le cui condizioni ...

Fca : lascia Altavilla - al suo Posto Manley Terremoto in Borsa : persi 2 - 3 miliardi : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Decreto terremoto - sit-in dei comitati : “Mancano nostre proPoste - da nuovo governo ci aspettavamo più concretezza” : “Prima delle elezioni, i rappresentanti dell’attuale governo erano molto critici, giustamente, con il vecchio esecutivo che in due anni ha fatto solo danni nel post-sisma del Centro Italia. Abbiamo cambiato governo, ora dobbiamo cambiare rotta”. Una delegazione dei comitati formati dai cittadini colpiti dal terremoto Centro Italia si è riunita questa mattina, martedì 17 luglio, in un sit-in davanti a Montecitorio. “La situazione è vecchia, ci ...