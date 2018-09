Ponte Morandi | Toninelli | “Decreto Genova? E’ pronto Ci sono provvedimenti per sfollati

Ponte Morandi. lo Sport si mobilita con l'asta benefica delle magliette : Promossa da Stelle nello Sport. A disposizione la maglia di Ronaldo , Authentic e autografata, e quella del campione del mondo di ciclismo Peter Sagan

Ponte Morandi - per Danilo Toninelli arrivano le prime accuse grilline : il suo destino appeso a Giuseppe Conte : Se Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato dichiarato, dagli stessi leghisti, 'bravissimo a gestire l'emergenza del Ponte Morandi', ad oggi qualcosa sembra cambiato.

Ponte Morandi - per 3 italiani su 4 a pagare deve essere Autostrade : Teleborsa, - A poco più di un mese dal crollo del Ponte Morandi, si attende che vada in porto l'iter che possa dare il via alla ricostruzione dell'infrastruttura . Per riportare Genova alla normalità ...

Ponte Morandi - per 3 italiani su 4 a pagare deve essere Autostrade : A poco più di un mese dal crollo del Ponte Morandi, si attende che vada in porto l'iter che possa dare il via alla ricostruzione dell'infrastruttura . Per riportare Genova alla normalità dopo la ...

Ponte Morandi - "tetto 200mila euro per imprese danneggiate" : Le imprese con sede operativa nel territorio di Genova che hanno subito danni in termini di fatturato a causa del crollo del Ponte Morandi saranno indennizzate con una somma non superiore a 200mila ...

Ponte Morandi - Autostrade : seconda tranche di contributi per cittadini colpiti dal crollo : Teleborsa, - A partire da domani mattina 20 settembre presso i due Punti di Ascolto, allestiti da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, la società ...

Ponte Morandi - inaugurata via Della Superba : la strada per il traffico dei tir | Video : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Sampdoria-Fiorentina - il club viola rende omaggio alle vittime del Ponte Morandi : Accompagnati da Ilaria Cavo , assessore allo sport della Regione Liguria, il club manager Giancarlo Antognoni e l'allenatore Stefano Pioli hanno posto vicino al luogo del disastro un mazzo di fiori a ...

MAMMA UCCIDE FIGLIO A REBIBBIA/ Dopo il Ponte Morandi un’altra tragedia che coinvolge lo Stato : Una donna ha gettato i suoi due figli dalle scale nel carcere romano di REBIBBIA. Una tragedia che apre una domanda sui bambini in carcere. RENATO FARINA(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 06:08:00 GMT)MIRACOLATO DEL Ponte Morandi/ Perché Lorenzetto si è salvato e gli altri no?, di F. PichettoINCENDIO, DOWN DECIDE DI MORIRE/ Abbracciato alla madre: un amore che vale più della vita, di R. Persico

Crollo di Ponte Morandi - vertice a Roma : Governatore e sindaco di Genova a Palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera