Ponte Morandi | anche la maglia di CR7 per l' asta di beneficenza

Ponte Morandi - Toninelli : “Decreto Genova? E’ pronto. Ci sono provvedimenti per sfollati e città” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha inaugurato oggi il Salone Nautico dopo aver parlato del decreto ad alcuni sfollati di via Filiak, gli ultimi dettagli sul decreto Genova sembrano essere stati limati. “Non smetteremo mai di pensare a questa città finché non l’avremo fatta risollevare”. Il decreto? “È pronto, ci sono provvedimenti per gli sfollati, per la città e per tutta Italia, c’è scritto anche che la ...

Ponte Morandi. lo Sport si mobilita con l'asta benefica delle magliette : Promossa da Stelle nello Sport. A disposizione la maglia di Ronaldo , Authentic e autografata, e quella del campione del mondo di ciclismo Peter Sagan

Ponte Morandi - per Danilo Toninelli arrivano le prime accuse grilline : il suo destino appeso a Giuseppe Conte : Se Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato dichiarato, dagli stessi leghisti, 'bravissimo a gestire l'emergenza del Ponte Morandi', ad oggi qualcosa sembra cambiato.

Ponte Morandi - per 3 italiani su 4 a pagare deve essere Autostrade : A poco più di un mese dal crollo del Ponte Morandi, si attende che vada in porto l'iter che possa dare il via alla ricostruzione dell'infrastruttura . Per riportare Genova alla normalità dopo la ...

Ponte Morandi - "tetto 200mila euro per imprese danneggiate" : Le imprese con sede operativa nel territorio di Genova che hanno subito danni in termini di fatturato a causa del crollo del Ponte Morandi saranno indennizzate con una somma non superiore a 200mila ...

Ponte Morandi - Autostrade : seconda tranche di contributi per cittadini colpiti dal crollo : Teleborsa, - A partire da domani mattina 20 settembre presso i due Punti di Ascolto, allestiti da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, la società ...

Ponte Morandi - inaugurata via Della Superba : la strada per il traffico dei tir | Video : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Sampdoria-Fiorentina - il club viola rende omaggio alle vittime del Ponte Morandi : Accompagnati da Ilaria Cavo , assessore allo sport della Regione Liguria, il club manager Giancarlo Antognoni e l'allenatore Stefano Pioli hanno posto vicino al luogo del disastro un mazzo di fiori a ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli ed Antognoni rendono omaggio alle vittima di Ponte Morandi : Sampdoria-Fiorentina andrà in scena questo pomeriggio alle ore 19, una delegazione viola si è recata sul luogo della tragedia A poche ore dal match con la Sampdoria, in programma stasera a ‘Marassi’ una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall’allenatore Stefano Pioli, ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della Fiorentina è stato posto ...

Fiorentina - una delegazione viola ha omaggiato le vittime del Ponte Morandi : In occasione della trasferta a Genova per recuperare la gara della prima giornata contro la Sampdoria, una delegazione della Fiorentina composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dal tecnico Stefano Pioli ha reso omaggio questa mattina alle vittime del Ponte Morandi, crollato a Genova lo scorso 14 agosto. La partita si sarebbe dovuta giocare il 18 agosto e il rinvio ad oggi è legato proprio alla tragedia del crollo del Ponte. I due ...

