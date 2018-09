Piazzapulita | puntata in diretta

Piazzapulita - puntata 20 settembre 2018 in diretta : [live_placement] Torna stasera su La7 alle 21.10 Piazzapulita, il talk di Corrado Formigli in onda ogni giovedì in prima serata. Blogo seguirà l'intera puntata in liveblogging. Corrado Formigli a Blogo: "Piazzapulita rompiscatole per vocazione. Noi diversi dagli altri, partiamo con un reportage dalla Somalia" prosegui la letturaPiazzapulita, puntata 20 settembre 2018 in diretta pubblicato su ...