L'ira del Pd contro il Piano Savona : "Propone un default dell'Italia" : "Savona propone un default dell'Italia", attacca il Pd rinfocolando la polemica sul documento del ministro, una 'Politeia per un'Europa diversa, più forte e equa', inviato nei giorni scorsi a Bruxelles. Oggetto tra l'altro del disappunto, se non dell'irritazione, dello stesso Professore, che avrebbe lamentato una freddezza se non proprio un disinteresse della rappresentanza italiana a Bruxelles a diffondere e sostenere il suo position ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il governo è appeso al "Piano Savona" ma non lo sa : Il governo farebbe bene a prendere molto sul serio il piano Savona. Intanto l'aumento della burocrazia produce costi inutili e aumenta il debito pubblico. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Se Salvini e Di Maio vogliono fare come Renzi, di S. CingolaniSONDAGGI/ "Fiducia nella Ue -15%, ma solo l'8% vuole andarsene, anche tra chi vota Lega", int. a A. Ferrari Nasi

SPILLO/ 1. Savona ha un Piano A per restare nell'euro - e lo si sapeva da tempo - : Il ministro Savona ha inviato a Bruxelles un documento in cui chiede nuovi accordi per la crescita e più investimenti. Altro che uscire dall'euro.

Debito e deficit - ecco il Piano di Savona : documento alla Ue - disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Debito e deficit - ecco il Piano di Savona : documento alla Ue - disinnescare il 3% : Via la regola del 3%. Sostituita da un «deficit dinamico», pari ogni anno all?andamento del Pil nominale, ossia la crescita reale più l?inflazione. Ma soprattutto, un...

Debito e deficit - il Piano di Savona per la Ue per disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Savona ha presentato all'Europa il suo 'Piano A' : In sostanza, il tetto del massimo rapporto stabilito tra deficit e Pil non dovrà essere fissato al 3% ma oscillerà a seconda della crescita dell'economia. Un piano di rientro straordinario per il ...

Paolo Savona - svelato il 'Piano C' : panico a Bruxelles - come vuole ribaltare l'Unione europea : Un documento per ribaltare l' Unione europa . Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha pronto il suo 'piano C', che a Bruxelles forse vedranno tanto minaccioso come il suo famigerato 'piano B',...

Trattati e nuova Bce - il Piano segreto di Savona per riformare l'Europa : È il piano C per rifare, rifondare e ricostruire la Ue. Da presentare anche prima del piano B d'emergenza, 'il Cigno nero', quello per uscire dall'euro in caso di default. Paolo Savona vuole ...

Con Piano B di Savona - 'lunghe file agli sportelli' : La variante a questa "idea", quella di fissare uno spread massimo, è esattamente la stessa violazione al divieto di finanziamento degli stati da parte della Bce, che si occupa di politica monetaria e ...

Euro - ora Savona torna sul Piano B : Il cigno nero ha spiegato le sue ali e vola sull'Italia? Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, uno dei pochi politici autorizzato a dare del «tu» a...

Savona torna al Piano B : 'Il rischio di attacco c'è' : ROMA Il cigno nero ha dispiegato le sue ali e vola sull'Italia? Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uno dei pochi politici autorizato a dare del 'tu' a Mario Draghi, ...

Paolo Savona e il golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...

Chi si oppone al maxi Piano di investimenti di Savona : La prima è che all'interno del governo Conte ci siano divisioni tra il fronte populista e i pragmatici più filo europei, come il responsabile del dicastero dell'Economia. ' Contrasti con Giovanni ...