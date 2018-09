Piano cottura induzione | opinioni e consumi

ideegreen

: RT @Illich__: al posto del cervello devono avermi montato un piano cottura. - Morbidosamente : RT @Illich__: al posto del cervello devono avermi montato un piano cottura. - icametoslaybtch : RT @marcocramart: I fornelli del mio piano cottura quando li accendo alle 00:15 per preparami una tisana al finocchio - MrcoLucia : RT @marcocramart: I fornelli del mio piano cottura quando li accendo alle 00:15 per preparami una tisana al finocchio -

(Di giovedì 20 settembre 2018), in Italia non è così diffuso come in altri Paesi a noi confinanti, in parte per motivi di ordine economico, oltre a differenti politiche energetiche, ma in parte anche perché non è ancora chiaro quali siano i vantaggi che si possono avere scegliendo questo tipo di dispositivo. (altro…)Idee Green.