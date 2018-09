Peugept e-LEGEND Concept | la sportiva vintage a guida autonoma che cancella la noia FOTO

sportfair

(Di giovedì 20 settembre 2018) Con questo nuovo prototipo la Casa del Leone esplora nuovi territori proponendo un futuro tecnologico pulito e intelligente Peugeot svela l’incredibile e-, un prototipo che conferma che lanon fa parte del suo DNA, perché autonomo non fa rima con monotono e perché la transizione energetica non cancellerà 120 anni di storia dell’automobile. Questa visione entusiasmante del futuro del piacere diprende la forma di un veicolo affascinante ed emblematico. Adottando una sagoma realistica e radicalmente moderna, questa proiezione nel futuro dell’automobile esalta i geni e l’eleganza della tradizione del marchio PEUGEOT. In base alla tipologia di traffico stradale o allo stato d’animo deltore, PEUGEOT e-propone quattro modalità di. Queste ultime risultano suddivise in due modalità die due modalità diATTIVA. EUGEOT ...