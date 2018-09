Petagna pungente dopo i gol all’Atalanta | “ecco cosa mi ha detto Gasperini”

sportfair

(Di giovedì 20 settembre 2018)ha segnato due reti alla sua ex squadra, l’Atalanta che lo ha di fatto scartato durante la sessione estiva di calciomercatoshow durante Spal-Atalanta, l’ex di turno ha messo a segno ben due reti contro i bergamaschi, punzecchiando un po’ il suo ex allenatore. Parlando alla Gazzetta dello sport, ha spiegato come Gasperini ha motivato la sua cessione: “In ritiro mi hache non c’era più posto per me nell’Atalanta. Lo confesso, mi è proprio dispiaciuto, io volevo restare. Ma è arrivata al momento giusto l’offerta della Spal. Con Semplici gioco più vicino alla porta, di sicuro segnerò di più. Lunedì sera contro l’Atalanta sono andato al tiro cinque/sei volte, con Gasperini spesso mi fermavo a una conclusione a partita. Una bella differenza“. Insomma, una velata critica al gioco del Gasp. Ma non è tutto, ...