Petagna | ' Per me all' Atalanta non c' era più posto | ma qui segnerò di più'

Petagna : 'Gasperini mi ha detto che non c'era posto per me. Questa Spal mi ricorda l'Atalanta d'Europa League' : Andrea Petagna , attaccante della Spal , si racconta alla Gazzetta dello Sport dopo la doppietta con cui ha steso l'Atalanta, sua ex squadra, lunedì sera: 'Dopo il gol il pensiero è andato a nonno Francesco, è stato allenatore tanti anni alla Spal, centrando anche la ...

Spal - Semplici : 'L'obiettivo resta la salvezza. Petagna acquisto importante - speriamo di prendere Grassi' : ... che per completare la rosa punta ancora su altri calciatori: parola di Leonardo Semplici, intervenuto dal ritiro di Tarvisio ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene in un territorio ...

Calciomercato - Papu Gomez saluta Petagna : 'Per te ci sarò sempre' : Un'amicizia speciale nata nel campo di allenamento dell' Atalanta e proseguita anche al di fuori del rettangolo di gioco: non saranno più compagni di squadra nella prossima stagione Papu Gomez e ...