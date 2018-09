Marine Le Pen dovrà sottoporsi a una Perizia psichiatrica : Lo ha ordinato un giudice nell'ambito di un'inchiesta su alcune foto cruente che Le Pen pubblicò nel 2015: lei non l'ha presa benissimo The post Marine Le Pen dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica appeared first on Il Post.

Il tribunale chiede una Perizia psichiatrica per Marine Le Pen. E Salvini la difende : Marine Le Pen dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica. Lo ha stabilito il tribunale di Nanterre che aveva aperto un’inchiesta nei confronti della leader dell'estrema destra francese per aver pubblicato su Twitter le foto di alcune esecuzioni dell'Isis. Matteo Salvini twitta in sostegno: "Non ho parole"Continua a leggere

Perizia psichiatrica richiesta per Marine Le Pen : è una normale procedura : "Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no". Così Marine Le Pen ha commentato attraverso twitter la richiesta di una Perizia psichiatrica nei suoi confronti, disposta dalla magistratura francese nell'ambito di un procedimento per "diffusione di immagini violente". La Le Pen nel 2015 pubblicò sui social network delle terribili immagini di torture ed omicidi commessi dall'Isis. Questa iniziativa le è ...

Richiesta Perizia psichiatrica per Marine Le Pen - solidarietà da parte di Salvini : Marine Le Pen, leader dell'ex Front National (ora divenuto Rassemblement National), ha ricevuto dalla magistratura di Nanterre una disposizione alquanto insolita. La capogruppo dovrebbe essere sottoposta ad una perizia psichiatrica, con l'accusa d'aver pubblicato alcune immagini ritraenti le esecuzioni dello Stato Islamico. Le Pen: 'Allucinante, ma non ci andrò' Marine Le Pen non ha accolto di buon grado le intenzioni dei giudici, tant'è che ...

Marine Le Pen - magistratura chiede Perizia psichiatrica/ Tweet contro Isis : "Allucinante - non ci andrò" : Marine Le Pen, magistratura chiede perizia psichiatrica. Ultime notizie, Tweet contro Isis: leader Rassemblement National, "Allucinante, non ci andrò"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Francia : Marine Le Pen - Perizia psichiatrica per tweet foto Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La follia dei magistrati francesi : "Perizia psichiatrica sulla Le Pen" : Bastano delle foto su Twitter perché qualcuno venga obbligato a subire una perizia psichiatrica? A quanto pare sì, se il post è stato pubblicato da Marine Le Pen.Nel mirino di una procura francesce sono finiti una serie di "cinguettii" con cui - fin dal 2015 - la presidente di Rassemblement National (ex Front National) voleva denunciare le violenze dell'Isis, condividendo anche le immagini e video più crudi del Califfato. I magistrati a marzo ...

Omicidio Materazzo - il teste chiave riconosce Luca in aula. E la difesa chiede la Perizia psichiatrica : Ha riconosciuto Luca Materazzo. Lo ha fatto dopo un lungo esame e controesame, un momento di confronto in aula con accusa e difesa caratterizzato da contraddizioni e amnesie. Fatto sta che alla fine ...

?Omicidio Materazzo - il teste chiave riconosce Luca in aula. E la difesa chiede la Perizia psichiatrica : Ha riconosciuto Luca Materazzo. Lo ha fatto dopo un lungo esame e controesame, un momento di confronto in aula con accusa e difesa caratterizzato da contraddizioni e amnesie. Fatto sta che alla...

?Omicidio Materazzo : il teste chiave riconosce Luca in aula. E la difesa chiede la Perizia psichiatrica : Ha riconosciuto Luca Materazzo. Lo ha fatto dopo un lungo esame e controesame, un momento di confronto in aula con accusa e difesa caratterizzato da contraddizioni e amnesie. Fatto sta che alla...

Igor il russo : "Ho ucciso per non morire"/ Perizia psichiatrica rivela : "killer bipolare - paranoico e cattivo" : Igor il russo, la sua nuova versione dal carcere di Saragozza e la diagnosi emersa dalla Perizia psichiatrica, in attesa della seconda: ecco di quali disturbi soffre il killer serbo.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:18:00 GMT)

Raid xenofobo a Macerata : c'è l'esito della Perizia psichiatrica su Luca Traini : "Capace di intendere, sparò perché voleva farlo": è questo l'esito della perizia psichiatrica sul giovane che a febbraio...