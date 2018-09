Periferie - Anci rompe con governo : ci prendono in giro : Roma, 20 set., askanews, - E' rottura tra i sindaci e il governo sui fondi per le Periferie . La delegazione dell' Anci , guidata dal presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha abbandonato la ...

Fondi Periferie - Anci abbandona riunione : “Cancellato l’ordine del giorno - costretti a interrompere relazioni con il governo” : L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui Fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei Fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre. “Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le ...