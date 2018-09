wired

: Perché l’accordo sui rimborsi della Lega costerà allo Stato un milione all’anno #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Perché l’accordo sui rimborsi della Lega costerà allo Stato un milione all’anno #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antonioaloe : @ilgiornale E' perche' dovrebbero gridare al razzismo?Perche' non lo fa anche l'Italia.Perche' non si fa un accordo… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Quarantanove milioni di euro da pagare avrebbero messo ko chiunque. Ma ladi Matteo Salvini, come si dice in gergo, questa volta sembra averla scampata. Ielettorali al centro dell’inchiesta sulla truffa ai danni delloda parte dal Carroccio negli anni di bossiana memoria saranno ripagati in 80 anni, in comodissime rate annuali da poco più di 600mila euro: il debito con losarà saldato solo quando il leader delle (ex) camicie verdi avrà superato i 120 anni. Ma chi mastica la matematica finanziaria suggerisce di guardare meglio i numeri e di riprendere in mano la calcolatrice. L’accordo raggiunto dae procura di Genova, in realtà, non permetterà affattodi rientraresomma che, carte sul tavolo, il partito di via Bellerio deve restituire ai contribuenti. Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore associato di Pratica...