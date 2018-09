Perché Burberry è il marchio inglese più prestigioso

gqitalia

: Re Riccardo d'Inghilterra, ovvero perché la sfilata Burberry è stata la cosa più rivoluzionaria della LFW… - angeliquepoison : Re Riccardo d'Inghilterra, ovvero perché la sfilata Burberry è stata la cosa più rivoluzionaria della LFW… - giulielle16 : @Burberry_Italy Ma Perché alcune modelle hanno il nome e ad altre No ? - arti42a349085 : @Burberry Se vuole le do un consiglio se e nella moda metta molti ombrelli alla moda in vendita perché questinverno… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) La sera del 17 settembre 2018 tutta l’attenzione del mondo della moda si è rivolta verso la zona sud-ovest di Londra (SW8) doveha svelato la sua nuova collezione Primavera/Estate 2019. È stato l’atteso esordio di Riccardo Tisci, ultimo direttore creativo del, che ha reso pubblica la propria opera. Già alla guida di Givenchy, con sede a Parigi, era la sua prima uscita ufficiale per rendere onore al nuovo incarico. Per l’occasione, ecco una serie di buone ragioni sulsia, senza dubbio, ilpiù grande edel Regno Unito. 1856viene fondata a Basingstoke dal sarto, allora ventunenne, Thomas. Il suo obiettivo di mercato fu all’origine orientato verso l’abbigliamento outdoor, in linea con i dettami di Lord Kitchener e Lord Baden Powell. 1879reinventa l’uso del gabardine. 1891 La Thomas ...