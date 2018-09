Per Ed Sheeran tre concerti in Italia a giugno

Tiziano Ferro scrive con Ed Sheeran Per Andrea Bocelli - Amo soltanto te nel nuovo album Sì : Tiziano Ferro scrive con Ed Sheeran per Andrea Bocelli la canzone Amo soltanto te, un pezzo inedito contenuto nel nuovo album di Bocelli dal titolo Sì. Lo annuncia lo stesso artista di Latina sui social nella giornata di oggi, giovedì 20 settembre, mostrando orgoglioso un foglio di carta che riporta il titolo della canzone e i suoi autori. Tiziano Ferro si è occupato del testo del brano mentre Ed Sheeran si è occupato della parte musicale. ...

Biglietti in prevendita Per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 : in Italia stadio Olimpico - San Siro e Firenze Rocks : Ed Sheeran a Roma, Milano e Firenze nel 2019: sono tre i concerti dell'artista in programma nel nostro Paese il prossimo anno. Ed Sheeran mantiene la promessa e annuncia nuovi concerti in programma per il 2019. L'artista è attualmente in tour per la presentazione dell'album Divide e anche il prossimo anno lo sarà, prima della pausa che lo porterà al rilascio di un nuovo progetto discografico. L'Europa non è esclusa dalla sua tournée ...

Incredibile gaffe di Giulia De Lellis - la web influencer scambia Ed Sheeran Per ‘Ron’ di Harry Potter : Uno scambio d’identità clamoroso per Giulia De Lellis, che commette un’altra gravissima gaffe in pubblico: ‘Ron’ di Harry Potter diventa Ed Sheeran Dopo le gaffe commesse dentro la casa del Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis a distanza di quasi un anno ci ricasca in pubblico. L’erroraccio geografico sulla ‘capitale dell’Africa’, che per la web influencer è l’Egitto, non ha fermato ...

Giulia De Lellis - incredibile gaffe su Instagram : scambia Ed Sheeran Per il “Ron” di Harry Potter : Giulia De Lellis ha fatto un’altra gaffe delle sue. Dopo aver mostrato tutte le sue evidenti lacune in materie come storia e geografia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ora ha scambiato il cantante Ed Sheeran per Rupert Grint, l’attore della popolare saga di Harry Potter. Giulia, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui si dice “scioccata che il roscio di Harry Potter” si sia dato alla musica. “Questa ...

Ed Sheeran ha postato una sua foto tenerissima Per ricordare il settimo anniversario dell’album “+” : La dolcezza in persona The post Ed Sheeran ha postato una sua foto tenerissima per ricordare il settimo anniversario dell’album “+” appeared first on News Mtv Italia.

Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella Per Mina - ora scambia scambia il “roscio de Harry Potter” Per Ed Sheeran (VIDEO) : Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di esportare la propria ignoranza in ambito musicale anche su Instagram dove ha scambiato un singolo famosissimo di Ed Sheeran, Lego House, per un brano di Rupert Grint, il “roscio de Harry Potter”. La Vulcanologa è però in qualche modo “giustificata”, dato che nel video di Lego House, Ed Sheeran ha chiamato proprio Rupert Grint nei panni ...

Mac Miller è morto Per overdose?/ Addio al rapPer - ex di Ariana Grande : il messaggio di Ed Sheeran : Mac Miller è morto: il rapper si è spento a 26 anni a causa di un'apparente overdose. L'ex fidanzato di Ariana Grande è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:09:00 GMT)

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso nel 2019 - sPerimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...

Ed Sheeran confessa che la pausa che si era preso era Per 'conoscere meglio Cherry Seaborn' : ... @teddysphotos, on Dec 12, 2015 at 10:29pm PST Il cantante è tornato sul quel periodo svelando che non solo aveva bisogno di " smettere di guardare il mondo attraverso uno schermo " ma che c'erano ...

Ed Sheeran confessa che la pausa che si era preso era Per “conoscere meglio Cherry Seaborn” : Aaah The post Ed Sheeran confessa che la pausa che si era preso era per “conoscere meglio Cherry Seaborn” appeared first on News Mtv Italia.