Pensioni | Governo pensa a 3 possibili soluzioni su Quota 100 per contenere la spesa

: Flat tax, reddito di cittadinanza, taglio delle pensioni. Come si sta muovendo il governo sull’economia? In seconda… - RaiPortaaPorta : Flat tax, reddito di cittadinanza, taglio delle pensioni. Come si sta muovendo il governo sull’economia? In seconda… - diMartedi : #Fornero su #pensioni: 'La cancellazione della mia legge sarebbe molto facile, il Governo ha ampia maggioranza in p… - Linkiesta : La strategia a brevissimo termine, e senza nessuna voglia di futuro, del governo sulle pensioni è quasi autolesioni… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Le ultime notizie sullead oggi, giovedì 20 settembre, riguardano l'arduo compito a cui sara' chiamato ilnei prossimi giorni, in merito alle misure da adottare per 'superare' la Legge Fornero. Tra promesse, illusioni e speranze, i lavoratori sono in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'esecutivo Conte in merito ad una della questioni più delicate da affrontare nella definizione della Legge di Bilancio 2019 che ilsara' chiamato a presentare a meta' ottobre. Da un lato, allentare la cinghia significherebbe provocare reazioni negative da parte dell'Unione Europea e dai mercati finanziari; dall'altro lato, occorre considerare le pesanti ripercussioni politiche nel caso in cui venissero adottate delle misure insoddisfacenti rispetto alle promesse elettorali di Movimento Cinque Stelle e Lega.100 costerebbe circa 8 miliardi per l'anno ...