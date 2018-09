Pechino Express 2018 | stasera la prima puntata Clip esclusiva dei Mattutini VIDEO

Mirko Frezza e Tommy Kuti/ I Poeti : simpatici e istruiti - la cultura li farà vincere? (Pechino Express) : Mirko Frezza e Tommy Kuti saranno I Poeti in Pechino Express 2018: i due saranno i colti dell'edizione, ma avranno anche la possibilità di sfoderare la loro incredibile simpatia.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Claudio e Fabrizio Colica/ Le Coliche saranno gli eredi dei The Show? (Pechino Express 2018) : Claudio e Fabrizio Colica saranno Le Coliche a Pechino Express 2018: la coppia prende in mano il testimone lasciato dai The Show, sperano che la fine sia la stessa dei due colleghi.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Linda Morselli e Rachele Fogar/ Le Mannequin : troppo belle per vincere? (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar saranno Le Mannequin a Pechino Express 2018: le due condividono la città di Milano e il lavoro di modelle anche se vengono da contesti del tutto diversi.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta/ Le signore della tv staranno al passo? (Pechino Express 2018) : Le signore della tv, Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta: le due non hanno bisogno di nessun tipo di presentazione, staremo a vedere se riusciranno a stare al passo (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Tommaso Zorzi e Paola Caruso/ I Ridanciani tra le polemiche : lei è incita e i social... (Pechino Express 2018) : Tommaso Zorzi e Paola Caruso formano la coppia de I Ridanciani. C'è grande curiosità da parte del pubblico su una coppia da considerarsi totalmente inedita. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale/ Promessi sposi : ora il viaggio - dopo le nozze (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono I Promessi sposi a Pechino Express 2018: a un passo dal grande giorno gli storici fidanzati usciranno rafforzati da questa trasmissione?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) : La «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non L'articolo Costantino Della Gherardesca: «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Montovoli e Francisco Porcella/ Surfisti dalle onde alle dune : sapranno cavasela (Pechino Express 2018) : Andrea Montovoli e Francisco Porcella saranno I Surfisti nella nuova edizione di Pechino Express: una coppia di atleti e sportivi che conoscono bene il gioco di squadra, avranno la meglio?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:27:00 GMT)

Adriana Volpe e Marcello Cirillo/ Mattutini : missione Africa per "sfuggire" a Magalli? (Pechino Express 2018) : Adriana Volpe e Marcello Cirillo saranno I Mattutini nella nuova edizione di Pechino Express: la conduttrice oscurerà il suo collega durante la trasmissione targata Rai Uno?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express (senza Eleonora Brigliadori)» : I MattutiniLe Signore Della TvLe ColicheI RidancianiI SurfistiManeqquinI PoetiI Promessi SposiLa «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non sa cosa sia. A Pechino Express ci arriva nel 2012, prima come concorrente e poi come conduttore, eppure eccolo ancora qui: spigliato, sorridente, entusiasta, con la stesso voglia di fare e la stessa ironia caustica che ...

Pechino Express 2018 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Pechino Express 2018 dove vedere. L’adventure game di Rai 2 parte da giovedì 19 settembre in prima serata. Le puntate settimanali saranno condotte come sempre da Costantino della Gherardesca che guiderà i concorrenti. L’itinerario della settima edizione intitolata Avventura in Africa si articolerà tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, come seguire la diretta in tv, streaming e ...

Pechino Express 2018/ Prima tappa : concorrenti e coppie. Si parte dal Marocco : PECHINO EXPRESS 2018, anticipazioni e diretta Prima tappa: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:11:00 GMT)

Pechino Express 2018 prima puntata : anticipazioni 19 settembre : Pechino Express 2018 prima puntata. Stasera in tv, giovedì 19 settembre, torna su Rai 2 l’adventure game con la settima. Tra corse contro il tempo, sfide, sorprese i concorrenti andranno alla scoperta dell’Africa tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Il tutto sotto la guida di Costantino della Gherardesca. Ecco di seguito le anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Pechino Express 2018 ...