Pechino Express 2018 | l' adventure reality parte dal Marocco

Pechino Express 2018 - PRIMA TAPPA/ Diretta - concorrenti e coppie : le Coliche a Rischio - i Mattutini fortunati : PECHINO EXPRESS 2018, anticipazioni e Diretta PRIMA TAPPA: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:34:00 GMT)

MIRKO FREZZA E TOMMY KUTI - I POETI / Chi sono? Pechino Express : i primi a litigare e a fare pace! : MIRKO FREZZA e TOMMY KUTI saranno I POETI in Pechino Express 2018: i due saranno i colti dell'edizione, ma avranno anche la possibilità di sfoderare la loro incredibile simpatia.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Pechino Express : nessun eliminato durante la prima puntata : Pechino Express prima puntata: nessuna eliminazione Torna il grande reality adventure di Rai Due Pechino Express, in onda con la prima puntata giovedì 20 settembre. Il reality vede la tradizionale conduzione di Costantino della Gherardesca. Tanti i concorrenti del mondo dello spettacolo che si metteranno alla prova in un viaggio oltre i confini e senza […] L'articolo Pechino Express: nessun eliminato durante la prima puntata proviene da ...

Adriana Volpe Vs Giancarlo Magalli/ Stoccata a Pechino Express : "Che cassa pesante - manco ci fosse lui dentro" : Adriana Volpe lancia una nuova frecciatina a Giancarlo Magalli nel corso della prima puntata di Pechino Express 2018. Solleva una cassa pesante e commenta: "manco ci fosse lui dentro"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Pechino Express 2018 - Prima Tappa/ Diretta - coppie e concorrenti : il viaggio ha inizio con un infortunio : Pechino Express 2018, anticipazioni e Diretta Prima Tappa: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:04:00 GMT)

Pechino Express : nessun eliminato durante la prima puntata : Tanti i concorrenti del mondo dello spettacolo che si metteranno alla prova in un viaggio oltre i confini e senza […]

FABRIZIO E CLAUDIO COLICA - LE COLICHE/ Chi sono? Pechino Express : Infortunio - coppia a rischio abbandono! : CLAUDIO e FABRIZIO COLICA saranno Le COLICHE a Pechino Express 2018: la coppia prende in mano il testimone lasciato dai The Show, sperano che la fine sia la stessa dei due colleghi.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Replica Pechino Express 7 prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium : Ritorna su Raidue l'appuntamento con Pechino Express, l'adventure reality show condotto da Costantino Della Gherardesca giunto alla sua settima edizione di messa in onda. Dopo il crollo di ascolti della passata edizione, ecco che quest'anno la trasmissione cambia giorno di programmazione e va in onda ufficialmente di giovedì sera (evitando così la sfida del lunedì contro il Grande Fratello Vip). Gli appuntamenti con il reality show possono ...

TOMMASO ZORZI E PAOLA CARUSO - I RIDANCIANI : CHI SONO? / Pechino Express 2018 - vincono la prima missione : TOMMASO ZORZI e PAOLA CARUSO formano la coppia de I RIDANCIANI. C'è grande curiosità da parte del pubblico su una coppia da considerarsi totalmente inedita. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:46:00 GMT)

PATRIZIA ROSSETTI E MARIA TERESA RUTA : LE SIGNORE DELLA TV - CHI SONO?/ Pechino Express - prime difficoltà : Le SIGNORE DELLA tv, PATRIZIA ROSSETTI e MARIA TERESA RUTA: le due non hanno bisogno di nessun tipo di presentazione, staremo a vedere se riusciranno a stare al passo (Pechino express)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:45:00 GMT)

I Ridanciani di Pechino Express 2018 : Tommaso Zorzi e Paola Caruso : Pechino Express 2018 - I Ridanciani In comune hanno la risata prepotente, per questo partecipano a Pechino Express 2018 formando la coppia dei Ridanciani. Loro sono Tommaso Zorzi e Paola Caruso, e la loro avventura nel road game di Rai 2 è segnata prima ancora di cominciare: come la stessa Caruso ha dichiarato, infatti, durante le registrazioni in Africa si è accorta di essere incinta, motivo per il quale, con ogni probabilità, ha dovuto ...

Pechino Express 2018 - PRIMA TAPPA/ Diretta - concorrenti e coppie : il conduttore - "sarà divertente - ma duro" : PECHINO EXPRESS 2018, anticipazioni e Diretta PRIMA TAPPA: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Le Mannequin di Pechino Express 2018 : Linda Morselli e Rachele Fogar : Pechino Express 2018 - Le Mannequin A Pechino Express non sono mai mancate giovani ed avvenenti concorrenti pronte a mettersi in gioco e a tirare fuori la grinta, ragazze che in alcuni casi hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare agli avversari all’apparenza più forti e fisicamente più massicci. Dopo le Immigrate, le Modelle e le Professoresse, per l’edizione 2018 questo compito spetterà alle Mannequin, ovvero Linda Morselli ...

Parte Pechino Express - ma Eleonora Brigliadori non ci sta : «Farò vertenza». Ecco cos'è accaduto : Eleonora Brigliadori non ci sta, e farà vertenza contro l'esclusione da Pechino Express : ad annunciarlo, la stessa Brigliadori sul suo profilo Facebook, specificando di essere 'iscritta all'ufficio ...