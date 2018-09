Pamela | pentito incastra Oseghale | “In cella con me ha confessato”

ilgiornale

(Di giovedì 20 settembre 2018) Non c"è ancora giustizia perMastropietro, brutalmente uccisa e fatta a pezzi in quella maledetta giornata del 30 di gennaio. Il nigeriano Innocent, chiuso dietro le sbarre del carcere di Marino del Tronto, ha confessato di esser stato lui a sezionare il corpo della ragazza, ma continua ad affermare di non aver avuto alcuna parte nell"omicidio.Stavolta, però, delle nuove dichiarazioni potrebbero finalmente rafforzare le imputazioni mosse dall"accusa, determinata a dimostrare che il nigeriano 29enne abbia avuto un ruolo da protagonista nello stupro e nell"assassinio della povera ragazza, e che non si sia "limitato" al solo occultamento del cadavere.Un collaboratore di giustizia siciliano, che questa estate è stato detenuto nello stesso penitenziario dove si trova, ha riferito agli inquirenti di aver parlato con il nigeriano, che con lui si sarebbe lasciato ...