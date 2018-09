Palermo | al via il processo per i depistaggi nell' inchiesta sul delitto Borsellino

[La polemica] Ragioni di sicurezza : via i migranti irregolari dal pranzo con Papa Francesco a Palermo : Papa Francesco ha pranzato nella mensa della missione "Speranza e carità" a Palermo. Al suo fianco una persona disabile e un posto più avanti il missionario laico Biagio Conte col quale il Santo Padre ...

Palermo - sfrattato 90enne gravemente malato/ Video ultime notizie - nonno Mariano portato via da casa sua : Palermo, sfrattato 90enne gravemente malato. Video ultime notizie, nonno Mariano portato via da casa sua: la ricostruzione de Le Iene e la disperazione della famiglia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Palermo - paziente sferra pugno e rompe il timpano al primario per andare via : A denunciare l'accaduto è stata la stessa vittima, il professor Francesco D'Arpa. Quando ha cercato di convincere l'uomo a restare in reparto è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente dal paziente che gli ha sferrato un pugno talmente violento da rompergli il timpano.Continua a leggere

Aeroporti : al via il nuovo volo diretto Palermo-Mosca : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Presentato oggi a Palazzo delle Aquile il nuovo volo diretto Palermo- Mosca operato da Pobeda Airlines, la compagnia low cost del gruppo Aeroflot. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal presidente della Gesap, la società di gestione dell’aer

Bagheria - donna muore travolta da un treno/ Ultime notizie Palermo - circolazione ferroviaria sospesa : Bagheria, donna muore travolta da un treno. Ultime notizie, il convoglio proveniva da Roma ed era diretto a Palermo: circolazione ferroviaria sospesa.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:43:00 GMT)

Falso allarme bomba a Palermo : in via Liberta' : Falso allarme bomba a Palermo. Un pacco sospetto e' stato segnalato dai passanti in via Liberta' a Palermo. Sul posto gli artificieri.

Diretta / Palermo Cremonese (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : formazioni ufficiali - via! : Diretta Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:41:00 GMT)

Diciotti : Procura Agrigento invia atti a pm Palermo : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, ha appena inviato ai colleghi di Palermo il fascicolo contenente gli atti dell'inchiesta a carico del vicepremier Matteo Salvini, indagato per abuso d'ufficio, arresto illegale, sequestro di pers

Migranti : inchiesta Diciotti - Procura Agrigento invia atti a Pm Palermo (2) : (AdnKronos) - Il Presidente del Tribunale dei ministri è Fabio Pilato, 52 anni, che fino a poco tempo fa aveva ricoperto la carica di giudice tutelare proprio presso il Tribunale di Palermo. Qui è stato tra gli ideatori del protocollo d'intesa siglato insieme con l'amministrazione comunale di Palerm

Maltempo Palermo : cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria - chiuso tratto : A causa delle abbondanti piogge che si sono registrate a Palermo nei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria: il tratto interessato è stato chiuso, a seguito di ordinanza del Comune, sia alle auto che ai pedoni. L'articolo Maltempo Palermo: cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria, chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Diretta / Salernitana Palermo (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Salernitana Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rosanero ripartono dall'Arechi per andare a caccia della promozione in Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Palermo - OMICIDIO IN VIA SFERRACAVALLO/ Ultime notizie - 43enne ucciso dopo lite fra conomini : PALERMO, ucciso un 43enne in via SFERRACAVALLO: una lite fra condomini è stata fatale a Cosimo D'Aleo, ucciso con due colpi di pistola intorno alle 20.30 di martedì(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:52:00 GMT)

Omicidio a Palermo in via Sferracavallo : un uomo barricato a casa : Milano, 21 ago., askanews, - Una sparatoria dopo una violenta lite nella borgata palermitana di Sferracavallo, nella zona nord del capoluogo siciliano. Un uomo di 43 anni è rimasto ucciso mentre un ...