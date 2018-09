Paleontologia | l’animale più antico risale a 558 milioni di anni fa

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) Una ricerca pubblicata su Science da un gruppo dell’Università nazionale australiana coordinato da Jochen Brocks, in collaborazione con l’Accademia delle scienze russa, l’Istituto Max Planck per la biogeochimica e l’Università di Brema, ha individuato il piùanimale della Terra, chea 558difa. L’esemplare, chiamato “Dickinsonia”, era ovale, lungo circa un metro e mezzo e aveva una struttura a segmenti: è stato identificato grazie alla presenza di tracce del suo grasso nei resti. I fossili sono stati rinvenuti in una regione remota del Mar Bianco, in Russia, e contengono molecole di colesterolo, un tipo di grasso distintivo della vita animale. Si tratta di un organismo antecedente all’esplosione di vita del Cambriano di 540difa. L'articolo: l’animale piùa 558 ...