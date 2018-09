Pakistan | torna in Italia la 23enne della Brianza cui il padre impediva di andare a scuola

Moavero : 'Ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia' : Lieto fine per la vicenda della giovane Menoona Safdar , trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha confermato "con ...

Monza - 23enne chiede aiuto alla scuola : “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi - voglio tornare in Italia” : Ingannata dal padre, privata dei documenti e costretta a lasciare la scuola in Italia e a tornare in Pakistan: doveva sposare l’uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Una 23enne Pakistana, disperata, ha chiesto aiuto con una lettera alla sua vecchia scuola in Brianza. “Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui – ha scritto – mio padre mi ha impedito di ...

In Pakistan il pallone è tornato a rimbalzare : C’era una nazionale scomparsa, scivolata nell’oblio, cancellata dalle competizioni. E ce n’eravamo tutti dimenticati. Da tre anni il Pakistan non giocava una partita ufficiale. E’ tornato a farlo, proprio in questi giorni, nella Coppa dell’Asia Meridionale. Ha battuto 2-1 il Nepal e il fatto di aver giocato – non solo di aver vinto – riconsegna al pianeta-calcio la nazionale del Pakistan. La verità è che il calcio – in Pakistan ...