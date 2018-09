Padre non autorizza partenza della figlia con la ex | la replica dell' avvocato

Bonafede : "Cari deputati del Pd - non sto favorendo il Padre di Di Battista". Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : "Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me ...

Liverpool - la rivelazione di Milner : "Per colpa di mio Padre da piccolo non indossavo mai niente di rosso" : Ora è vice capitano dei Reds, ma da piccolo a Leeds è stato influenzato dal padre, che odia il Manchester United

Bonafede : “Cari deputati del Pd - non sto favorendo il Padre di Di Battista”. Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : “Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me lo chiederebbe mai. Voglio tranquillizzare gli esponenti del Pd che si sono lanciati con l’ennesima fake news: non essendoci più loro al governo, ora non ci sono più privilegi“. Così in un video postato su Facebook il ministro della ...

Rubicondi - il Padre Claudio a Storie Italiane : “Rossano non ci vuole e noi non vogliamo lui” : “Rossano non ci vuole e noi non vogliamo lui”. Lo ha detto Claudio Rubicondi ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, riferendosi al figlio, Rossano Rubicondi, noto per la sua relazione sentimentale con Ivana Trump, ex moglie del presidente Usa. Claudio ha chiarito che “Rossano fa la sua vita e fa bene a fare tutto quello che fa, ma dovrebbe essere meno cinico verso la famiglia”. Da molti mesi i genitori di Rossano Rubicondi ...

Claudio Rubicondi "Rossano non si è fatto più sentire"/ Il Padre "Mio figlio è impulsivo - danneggia se stesso" : Claudio Rubicondi: "Rossano non si è fatto più sentire". Ultime notizie, il padre del compagno di Ivana Trump a Storie Italiane: "Mio figlio è impulsivo, danneggia se stesso"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Miss Italia - chi è Carlotta Maggiorana «Dedico la vittoria a mio Padre che non c'è più e alle Marche» : Emiliano, suo marito, glielo aveva detto: «Non tornare a casa senza la corona». E lei lo ha accontentato . Però per il bambino gli tocca aspettare, perché quest'anno lei avrà un bel po' di cose da ...

Sale sul tetto del centro commerciale e precipita - il Padre : "Non c'erano protezioni" : "Se ci fossero state le grate intermedie di protezione, mio figlio non si sarebbe sfracellato", accusa il papà di Andrea...

Il Padre del 15enne morto per un selfie : non c'era nessuna protezione - : Il papà del ragazzino, precipitato sabato sera dal tetto del centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni in un condotto di areazione, ha detto a La Stampa: "Per salire mio figlio è passato ...

Il Padre di Andrea Barone : “Non è vero che mio figlio facesse quei giochi lì” : “Non è vero che mio figlio facesse quei giochi lì”. Ad affermarlo è Alessandro Barone commentando la foto, postata dal figlio

Romina commossa parla del Padre : 'Non ho ricordi di lui' : Mia madre me ne parlava poco e i suoi amici erano sparpagliati nel mondo '. Quando Mara Venier le chiede se nel corso della vita gli è mancato il padre, risponde: ' È come dire a un albero se gli ...

UeD - Luigi tronista attacca Lorenzo e svela : “Mio Padre non è contento”. : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla della rivalità con Lorenzo Riccardi e dell’appoggio della sua famiglia Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Teresa Langella e Mara Fasone. I due maschietti sono già volti noti per i telespettatori di Canale 5, in quanto entrambi ex corteggiatori di […] L'articolo UeD, Luigi tronista attacca Lorenzo e svela: “Mio padre non è ...

Piero Villaggio : "Mio Padre Paolo? Non mi drogavo per colpa sua"/ La verità a Storie Italiane : Piero Villaggio parla del rapporto con il padre Paolo a Storie Italiane e svela la verità sulla sua dipendenza dalle droghe: "non è stata colpa sua". (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro/ “Inqualificabile e scorretto - non deve neppure nominare mio Padre” : Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro: “Inqualificabile e scorretto, non deve neppure nominare mio padre”. L'attacco della celebre conduttrice di Forum al giornalista(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:36:00 GMT)

14enne morto a Milano. Il Padre : "Non è suicidio - lui vittima di 'blackout' - gioco suicida in Rete" : Il 6 settembre, in un appartamento alla periferia di Milano, un giovane di 14 anni è stato trovato senza vita. Il ragazzino, appassionato di scalate in montagna, come suo padre, si era soffocato con una corda da roccia. Le autorità hanno parlato subito di suicidio salvo poi correggere il tiro dopo le prime indagini: come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'adolescente potrebbe aver partecipato ad un "gioco" in rete.Lo ...