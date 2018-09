Pace fiscale | Tria al Senato | “Non è un condono” E Bonino ironizza sulla manovra | “Veda

Fisco - Vincenzo Visco : Non solo 'Pace fiscale' in progetti Lega : Roma, 20 set., askanews, - 'La Lega e i 5S litigano a proposito della 'pace fiscale' che peraltro fa parte del 'contratto' di Governo. E' da presumere quindi che troveranno un qualche accordo, ma la ...

Tria : Pace fiscale non significa condono ma Fisco amico : Parlare di pace fiscale «non significa varare nuovi condoni ma pensare a un Fisco amico del contribuente che favorisca l'estinzione dei debiti». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda sulla cosiddetta pace fiscale

Manovra - Tria : “Pace fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Manovra - Tria : Pace fiscale non è condono.Verifiche su platea reddito : Lo ha ricordato il ministro dell'Economia, ricordando che per i cittadini di paesi terzi erano previste una serie di condizioni. "Si è consapevoli che requisiti relativi a cittadinanza e residenza ...

Tria - Pace fiscale non significa condono : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato. Considerata la necessità di approfondimenti tecnici - ha aggiunto - "non è possibile una stima degli effetti di ...

Travaglio : “Pace fiscale? È un condono mascherato - una presa per i fondelli per chi ha sempre pagato le tasse” : “Pace fiscale? Mi domando che senso abbia scrivere, nel contratto di governo, che la pace fiscale vale solo per i casi involontari di conclamata povertà e poi dire che, però, bisogna contestualmente mettere la galera per gli evasori fiscali. Se questa norma contro gli evasori non viene fatta, è un condono”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7), a proposito della cosiddetta “Pace ...

Di Maio : 'La Pace fiscale non aiuterà i furbetti - non è un condono' - 'Olimpiadi 2026? Stato non deve mettere un euro' : "Siamo tranquillissimi nel gestire la pace fiscale, che non è un condono. Aiuta chi è in difficoltà mentre il condono aiuta i furbetti. Basta mettere una soglia a misura di persone in difficoltà". Lo ...

"Pace fiscale anche per le multe non pagate" : come stanno davvero le cose : A oggi non c'è alcuna dichiarazione da parte degli esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle che faccia pensare a un'esclusione...

Pace fiscale - Giorgetti : “Il tetto? Su base pluriennale è più vicino al milione di euro” : Dove si fisserà l’asticella della Pace fiscale, più vicina al milione o ai centomila euro? “Dovremo valutare, io penso che su base pluriennale sarà più verso un milione“. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) a Otto e mezzo (La7). Sul provvedimento, ha spiegato il sottosegretario “noi pensiamo all’imprenditore in difficoltà che preferisce pagare i propri dipendenti, o fallisce o gli ...

Manovra - Di Maio : “1 milione soglia troppo alta per la Pace fiscale. Chi evade vada in galera. Aumento Iva? Fake news” : “Un milione di euro è una soglia troppo alta” come tetto entro il quale consentire ai contribuenti di sanare i contrasti con il fisco pagando un’aliquota molto bassa. “Chi evade il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare”. Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24 è tornato sulla questione della pace fiscale cara alla Lega, chiarendo che il Movimento 5 Stelle non è “d’accordo su uno ...

Pace fiscale anche per le multe? : La Legge di Bilancio 2019 ci dirà se la Pace fiscale che il governo Conte avrebbe intenzione di attuare varrà anche per bolli e le multe non pagate . Ad oggi, infatti, non c'è stata alcuna ...

SONDAGGI POLITICI/ Pace fiscale - il 47% sposa linea Governo Lega-M5s : “un aiuto - non un condono” : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto e ultime notizie: Salvini imbattibile contro M5s e Pd, Lega "record" al 32% supera tutti nonostante indagini e immigrazione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:42:00 GMT)