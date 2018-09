Ospedale di Dolo | scatta la protesta | ' Organico carente e struttura inadeguata'

Incendio doloso uccide 4 fratellini : dopo 9 mesi la mamma esce dall’Ospedale per i funerali : Lo scorso dicembre quattro bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni sono morti in un Incendio scoppiato nella notte nella loro casa di Salford, in Inghilterra. La mamma di 36 anni si salvò ma, gravemente ferita, ha saputo solo recentemente della morte dei figli. Ora uscirà per la prima volta dall'ospedale per partecipare ai funerali dei bambini.Continua a leggere

Va all'Ospedale per dolori : nell'addome ha una garza dimenticata lì 25 anni fa : Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano lamentando forti dolori addominali. Ma mai si sarebbe aspettata quello che ha visto dalle immagini della lastra: una garza, rimansta nel suo addome per 25 anni.A fine giugno, la donna, 43 anni, ha iniziato ad accusare dei fastidi alla pancia e allo stomaco e, recatasi al pronto soccorso, si è vista prescrivere una lastra dal medico che l'ha visitata. La radiografia ha mostrato ...

Si buca l’orecchio a 7 anni per mettersi gli orecchini : bimba in Ospedale tra atroci dolori : Lily è finita all'improvviso in ospedale per quella che doveva essere un'azione banale, che tuttavia ha finito per avere delle conseguenze impreviste e davvero spiacevoli. I fatti sono avvenuti in un centro del Regno Unito.Continua a leggere

“Aiuto - il mio pene è esploso”. In Ospedale tra dolori atroci - un incidente assurdo : Se siete facilmente impressionabili di fronte alle disgrazie altrui, soprattutto quando causano danni in parti del corpo particolarmente sensibili, forse fareste meglio a non leggere questa storia o, in caso contrario, a prepararvi ad affrontare un lungo brivido lungo la schiena. In questi mesi estivi, diverse testate stanno infatti pubblicando le peggiori disavventure capitate ai vacanzieri di tutto il mondo. Tra queste, il giornale ...

Demi Lovato lascia l'Ospedale e torna in rehab : «Strada lunga e dolorosa - lo fa per la famiglia» : LOS ANGELES - Dopo il ricovero per overdose, finalmente migliorano le condizioni di salute di Demi Lovato. La cantante infatti entro domani lascerà l?ospedale che l?ha presa in...