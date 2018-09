Ospedale del mare - reparto chiuso - respinto il ricorso di Pignatelli : «Legittimo il licenziamento» : Il giudice Rosa Molè ha rigettato il ricorso di Grancesco Pignatelli, confermando la decisione dell?Asl Napoli uno nel licenziare l?ex primario dell?Ospedale del mare....

Indagato il primario dell'Ospedale a Massa Un consigliere comunale : 33 morti sospette : La magistratura si è messa in moto dopo l'esposto di un consigliere di Massa Carrara relativo a "possibili infezioni contratte in reparto, tra i degenti della struttura tra dicembre 2017 e gennaio 2018". L'iscrizione è "strumentale" e "a tutela dello stesso Indagato".

Giornata Mondiale dell'Alzheimer all'Ospedale Guzzardi di Vittoria : In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, all'ospedale Guzzardi di Vittoria screening gratuito della memoria.

Trentaquattro morti sospette a Massa - indagato il primario dell'Ospedale : Il primario di medicina dell'ospedale di Massa, Alessandro Pampana, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che la procura ha aperto un'inchiesta su 34 decessi anomali avvenuti nell'arco di venti giorni, fra il 20 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018. Il caso fu sollevato da un esposto firmato dal consigliere comunale di Forza Italia, Stefano Benedetti, che invitava i magistrati a fare luce sulle 34 morti ...

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato : donna in Ospedale : Incidente, questo pomeriggio, lunedì 17 settembre 2018, in strada Fontaneto a Chieri. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Chieri, una donna ha perso il controllo della ...

Spedicato dei Negramaro in Ospedale - da Jovanotti a Ermal Meta il mondo della musica si mobilita : Emanuele Spedicato , chitarrista dei Negramaro , è ricoverato in gravi condizioni a Lecce per un'emorragia cerebrale. Non solo i fan della band salentina, ma anche tutto il mondo della musica si è ...

Napoli - apre il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare : 'Questo è un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie [VIDEO] dal settore della sanita'. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato ...

Muore in Ospedale dopo incidente a Roncadelle : L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 a Roncadelle e dopo alcune ore è arrivata la terribile notizia: una delle tre persone coinvolte nel sinistro, una ragazza è morta dopo il ricovero d'urgenza ...

Filmato mentre pulisce le seppie nei bagni dell'Ospedale : licenziato il medico di Praia a Mare : Un ospedale trasformato in pescheria. O almeno nel tinello della cucina di casa. E' andata a finire male l'idea di un medico del nosocomio di Plaia a Mare, in Calabria, protagonista di un video in cui ...

