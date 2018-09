Ora Massimo Franco si accorge di chi sono i babbei a Cinque stelle

Massimo Giletti - l'abbandono che brucia ancOra : 'Erano come due fratelli - ma di fronte ai soldi...' : Massimo Giletti parla della nuova stagione di Non è l'Arena in onda da domenica prossima su La7. C'è chi viene, e c'è chi va: ' Nunzia De Girolamo ha delle qualità. Abbiamo parlato quest'estate e ...

Carlo Calenda contro Massimo Cacciari : 'Pidiologo - bisogna lavOrare per unire' : Carlo Calenda attacca i pidiologi che continuano a lavorare contro il partito. 'Qualsiasi iniziativa che tocchi il Pd ', tuona l'ex ministro su Twitter, 'diventa ragione di polemica, anche se l'...

Massimo Boldi innamOrato di Arianna : ma di notte arriva Elena - con lui sul palco di "Ballando" : Qualche tempo fa Massimo Boldi ha messo fine alla sua relazione con Loredana De Nardis, dopo averla vista paparazzata mentre passeggiava in romantica compagnia di un amico comune. Passato il dolore...

Nazionale - Mancini 'AncOra non siamo al massimo - ma non c è tempo da perdere' : BOLOGNA - Roberto Mancini, ha ancora dei dubbi sulla formazione contro la Polonia? 'Ho già deciso, ma mi sembra giusto che la sappiano prima i giocatori . Ho tempo fino a mezzanotte per la lista, no?'.

"Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L'appello di Massimo Cacciari : «La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere ?con il passato. Perché la vecchia Ue è finita ?per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo

Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa. L'appello di Massimo Cacciari : In alcune università si stanno preparando momenti di dibattito, nel mondo cattolico si sono mosse le Acli, a livello europeo Etienne Balibar sta preparando qualcosa di analogo per la Francia. È un ...

Il senatore Alberto Airola tenta il suicidio - salvato dalla sorella. M5s : “Massimo sostegno - Ora chiediamo rispetto” : Il senatore Alberto Airola (M5s) ha tentato il suicidio nel suo appartamento alla periferia di Torino. Come riportato da la Stampa, il parlamentare è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e non è in pericolo di vita. A dare l’allarme è stata la sorella. Nella sua abitazione sono state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell’ordine, l’altra ai familiari. Airola, 48 anni, noto per le sue battaglie No Tav, è al secondo mandato ...

Statista fuori tempo massimo Ora è troppo tardi - caro Martina : Maurizio Martina, segretario del Pd, si é calato nel suo ruolo di "padre (giovane) della patria" per invocare l'unità nazionale delle forze politiche dopo il crollo del viadotto di Genova Segui su affaritaliani.it

Atletica - Europei 2018 : Massimo Stano sfiOra il bronzo nella marcia! Alvaro Martin vince la 20 km : Mattinata rovente a Berlino dove si sono svolte in contemporanea le 20 km di marcia. Al femminile ha vinto la spagnola Perez e la nostra Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo, al maschile arriva ancora un successo delle Furie Russe grazie ad Alvaro Martin e purtroppo sfuma di pochissimo una medaglia per l’Italia. Gara molto tattica fino agli ultimi cinque chilometri quando si scaldano gli animi e si stacca un gruppo in cui brillano ...

Tour de France - Primoz Roglic : “Troppo felice - che bello vincere! Ora sono sul podio - domani darò il massimo” : Primoz Roglic ha conquistato la 19esima tappa del Tour de France 2018 grazie a una bellissima azione personale lungo la discesa dell’Aubisque. Nel cuore dei Pirenei, lo sloveno ha cercato più volte di mettere in difficoltà Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Chris Froome staccandoli poi definitivamente con un numero di altissima classe che gli ha permesso di conquistare il primo successo nella Grande Boucle. Il capitano nella LottoNL Jumbo si ...

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la Bahrain Merida può ancOra sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

'Massimo sostegno ai lavOratori Bekaert' - mozione di 'Insieme per Cavriglia' approvata all'unanimità in consiglio comunale : E' stata approvata all'unanimità durante la seduta del consiglio comunale di questo giovedì 26 luglio la mozione presentata dal gruppo "Insieme per Cavriglia" che impegna il Sindaco e il Comune di ...