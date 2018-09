Omicidio-suicidio nel reggiano | uccide la madre e si getta da un ponte

Sassuolo - Omicidio-suicidio : 53enne uccide la madre e poi si uccide lanciandosi da un ponte : È un caso di omicidio-suicidio quello scoperto dai carabinieri di Baiso e Castelnuovo ne’ Monti, nella mattinata di giovedì. Un uomo di 53 anni, da quanto si apprende, ha prima ucciso la madre e poi si è tolto la vita buttandosi da un ponte. Il suo corpo è stato ritrovato a ponte Secchia, frazione di Baiso, nel Reggiano, sotto a un viadotto di una strada provinciale, grazie alla segnalazione di un automobilista che ha visto la vettura ...

Angela Ferrara - poetessa uccisa dal marito vigilante/ Cersosimo - Omicidio-suicidio : movente sentimentale : Angela Ferrara, poetessa uccisa dal marito vigilante. Cersosimo, omicidio-suicidio: movente sentimentale, la donna voleva la separazione. I funerali non prima di giovedì(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:36:00 GMT)

Uccide la moglie malata poi si toglie la vita : Omicidio suicidio nel pistoiese : Ha ucciso la moglie, molto malata da tempo, e poi si è tolto la vita. Sono stati i vicini a ritrovare ieri sera i cadaveri di due anziani coniugi nella loro abitazione di Agliana , Pistoia, . Secondo ...

Pianezze - coppia trovata impiccata in casa/ Ultime notizie Vicenza - ipotesi Omicidio-suicidio : Pianezze, coppia trovata impiccata in casa dal nipote: dramma vicino a Marostica. Ultime notizie Vicenza, ipotesi omicidio-suicidio: ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Coppia impiccata - forse Omicidio-suicidio : ANSA, - VENEZIA, 7 SET - E' l'ipotesi di un omicidio-suicidio una delle piste più accreditate dai Carabinieri dietro il ritrovamento ieri notte di una Coppia di coniugi di 58 e 56 anni trovati ...

Vicenza - coppia trovata impiccata. Si pensa ad un Omicidio-suicidio : Secondo gli investigatori, l'uomo potrebbe aver ucciso la moglie, simulandone il suicidio, prima di togliersi la vita

Mandas. Duplice Omicidio - donna uccide i figli e poi tenta il suicidio : Duplice omicidio a Mandas. Una donna M. A. di 65 anni ha ucciso i suoi due figli con un fucile da caccia regolarmente denunciato. La donna, non si sa per quale motivo, si è rinchiusa all'interno della ...

“Ho fatto una fesseria”. Spara e ammazza la moglie - poi chiama il figlio e si toglie la vita. Omicidio – suicidio a Camogli : Ancora una tragedia in Italia: un uomo ha Sparato la moglie e poi ha deciso di togliersi la vita. Omicidio-suicidio a Camogli, in Liguria. Un ex commerciante di 77 anni ha ucciso la moglie di 70 anni e poi si è tolto la vita. Come ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha chiamato il figlio prima di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, l’anziano, Stefano Martini, ...

Frosinone - Omicidio – suicidio a Esperia : Gianni Paliotta spara ai figli - poi si toglie la vita : Un’estate da dimenticare a Esperia, piccolo comune della provincia di Frosinone, dove nelle ultime due settimane si sono consumate due tragedie sfociate nel sangue. L’ottavo mese dell’anno si è aperto con l’omicidio consumato da parte del 30enne Mario Teoli che, la sera del primo agosto, avrebbe ammazzato, con quattro fendenti tra l’addome e il torace, il padre Antonio di 68 anni. Una lite, l’ennesima per incomprensioni e ...

Levanto - coppia di anziani cadaveri in casa : Omicidio-suicidio?/ Giallo alle Cinque Terre : “lì da settimane” : Levanto (La Spezia), coppia di anziani ritrovati cadaveri in casa: ipotesi omicidio-suicidio o doppio malore, le ultime notizie. Giallo alle Cinque Terre, i corpi erano lì "da settimane"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Palermo - vigilante trovato morto : colpo di pistola alla tempia/ Ultime notizie Carini : Omicidio o suicidio? : Palermo, vigilante trovato morto nella notte a Carini: un colpo di pistola alla tempia. Giallo sulla dinamica: si tratta di un suicidio o è stato ucciso? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:39:00 GMT)