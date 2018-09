Olimpiadi 2026 | Giorgetti | tavolo se dalle 3 ok candidatura unitaria

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Irresponsabile andare avanti alla cieca' - : Il presidente del Coni Malagò ha invitato la sindaca di Torino a Roma per riaprire le trattative, ma lei ha declinato. Sala: "I giochi sono un investimento, non tolgono soldi". Il ministro Centinaio: "...

Olimpiadi invernali 2026 - presentata la candidatura Milano-Cortina. Ma senza il sostegno del Governo : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché manca trasparenza' : Questo da noi non è mai accaduto', ha spiegato ancora il numero 1 dello sport italiano a Radio Capital. 'perché si è litigato? Credo che ci sia di mezzo la politica, a tutti i livelli. In un paese ...

Olimpiadi 2026 - che confusione : Sala auspica l’intervento del Governo - la Appennino chiede chiarezza - il punto : Olimpiadi Invernali del 2026, le discussioni non cessano, la candidatura di Milano-Cortina continua a prendere piede, con Torino sullo sfondo “Se finalmente partiamo, possiamo vincere“. Ne è convinto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a proposito della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, parlando a ”Circo Massimo” su Radio Capital. “Oggi siamo a Bologna per una Giunta esecutiva, poi andremo a ...

Olimpiadi 2026 - è solo una partita di interessi politici locali : Ricordo con nostalgia quanto ci si appassionava a discutere e polemizzare pro e contro la candidatura della propria città alle Olimpiadi, invernali o generali che fossero. Nella stessa Torino è accaduto attorno alla candidatura che portò alle Olimpiadi Invernali del 2006. E’ accaduto a Milano in passato, è accaduto a Roma recentemente. La disputa sulle Olimpiadi a Roma, attraversata dal ribaltone politico elettorale della vittoria di ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Radio24 : "Dal governo niente soldi" : La maggioranza si divide sulle Olimpiadi del 2026: ieri Matteo Salvini aveva invitato l'esecutivo a investire nei Giochi, mentre oggi Luigi Di Maio ha chiuso a questa ipotesi: "Il Coni doveva decidere ...

Olimpiadi 2026 - la delusione dei torinesi : 'Abbiamo perso tutti' : I torinesi ci contavano. Speravano nell'invasione pacifica di delegazioni e tifosi da ogni parte del mondo. «Per noi sarebbe stata un'opportunità fantastica» dice Magdy Sayed, 66 anni, italo-egiziano ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia punta sulla candidatura Milano-Cortina : presentato il progetto al CIO - le possibili sedi di gara : La candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è stata presentata ufficialmente al CIO dopo che Torino si è chiamata fuori dal progetto. Ieri l’Italia ha superato un test importante a Losanna e siamo ancora in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio ma sicuramente abbiamo perso un po’ di credibilità a livello internazionale dopo ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : “Lo Stato non deve metterci un euro”. E sul ventilato aumento dell’Iva : “Fake news” : Per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2026 “lo Stato non deve metterci un euro”. Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. “Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto ‘facciamo le Olimpiadi del Nord’ e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un ...

Di Maio : 'La pace fiscale non aiuterà i furbetti - non è un condono' - 'Olimpiadi 2026? Stato non deve mettere un euro' : "Siamo tranquillissimi nel gestire la pace fiscale, che non è un condono. Aiuta chi è in difficoltà mentre il condono aiuta i furbetti. Basta mettere una soglia a misura di persone in difficoltà". Lo ...

Olimpiadi 2026 - il vice sindaco di Cortina : 'Ci saranno sorprese' : 'Abbiamo lavorato molto, dalle 9 del mattino alle 18, per la candidatura Milano-Cortina. Ci saranno delle sorprese'. Lo ha detto all'agenzia Ansa il vicesindaco di Cortina d'Ampezzo, Belluno,, Luigi ...

Olimpiadi 2026 - Salvini 'Dovere del governo sostenere chi non si ritira'. M5S 'Stato non può metterci i soldi' : Ore di caos politico sulle Olimpiadi 2026. La candidatura italiana viene presentata dal Coni a Losanna. Ieri la proposta a tre sembrava del tutto tramontata, con l'esclusione di Torino. Stamattina c'è ...

Olimpiadi 2026 - tandem Sala-Fontana : "Brand Milano - i soldi..." : Olimpiadi 2026, il sindaco di Milano: "La mia battaglia non è di arroganza". Attilio Fontana: "Risorse le trovano le due regioni. Se hai Ronaldo non lo metti in porta..." Segui su affaritaliani.it