Offese a Figc e Nazionale | Raiola prosciolto

: RT @Sport_Mediaset: Offese a #Figc e #Nazionale, #Raiola assolto dal Tribunale federale > - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: Offese a #Figc e #Nazionale, #Raiola assolto dal Tribunale federale > - CalcioNews24 : Offese a Figc e Nazionale, Raiola assolto dalle accuse - Sport_Mediaset : Offese a #Figc e #Nazionale, #Raiola assolto dal Tribunale federale > -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Minoè statodalle accuse del procuratore federale Giuseppe Pecoraro per “difetto di giurisdizione”. Il noto agente di calciatori aveva proferito espressioni denigratorie nei confronti della, del ct dellamaggiore e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, in occasione di un’intervista radiofonica rilasciata il 20 marzo. Espressioni che, per il tribunale federaledellache oggi ha notificato la sentenza alle parti, sarebbero da considerare “personali opinioni tecniche senza alcuna attinenza o rilevanza con la specifica funzione per la quale lo stesso ha manifestato volonta’ di sottoporsi all’ordinamento federale”. L'articoloCalcioWeb.