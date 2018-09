Ocse | rallenta la crescita italiana | stima Pil 2018 da 1 | 4% a 1 | 2%

Ocse : rallenta la crescita nell'area Ue : 12,30 Il superindice Ocse,che offre una previsione delle evoluzioni economiche nell'arco di 6-9 mesi d'anticipo,indica un rallentamento della crescita nell'area Ue in particolare in Italia, come in Francia,e Germania. La previsione al ribasso riguarda tutta l'area Ue e il Regno Unito.crescita,invece,per gli Usa,Giappone,e Canada.