Nuovo giudice X Factor 2018 Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo

X Factor ospita Lodo Guenzi : per lui un futuro da Nuovo giudice? : L'indiscrezione X Factor è rimasto orfano di Asia Argento , nella puntata nella quale è stato ospite Lodo in realtà l'attrice era ancora presente, , esclusa dal suo ruolo di giudice dopo le accuse di ...

X Factor - Lodo Guenzi fa le prove come Nuovo giudice : Ci si aspettava che a dover superare il provino fossero gli aspiranti cantanti, ma, invece, la seconda puntata delle audition di X Factor è sembrata un vero e proprio banco di prova per Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. Che la poltrona di Asia Argento sia vacante è ormai noto, ma è invece ancora sconosciuta l’identità del giudice che prenderà il suo posto ai live di X Factor. Il nome di Lodo Guenzi non giunge del tutto inaspettato: già ...