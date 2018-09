Nuove date per i casting di Uomini e Donne a Milano e Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? A settembre e ottobre si svolgeranno a Milano e Catania i casting del Trono Classico e del Trono Over. Ecco dove e quando: TRONO CLASSICO 24 settembre allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.30 alle 16.30. 9 ottobre a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM DEI ...

Concerti di Paolo Conte in Italia - si aggiungono Nuove date : biglietti in prevendita : I Concerti di Paolo Conte in Italia si arricchiscono di due nuove date. Gli spettacoli sono quelli inseriti nell'ambito del tour con il quale ha inteso festeggiare i primi 50 anni di Azzurro, brano portato al successo da Adriano Celentano e con il quale è conosciuto in tutto il mondo. Annunciate le prime tappe per il tour Italiano, l'artista di Asti è ora pronto per il ritorno sul palco in quel di Genova e una nuova data a Bologna ...

In arrivo il nuovo album di Nesli - rimandato l’intero tour : Nuove date e biglietti in prevendita : Il nuovo album di Nesli è Vengo in pace, in uscita il 22 marzo 2019. L'annuncio è arrivato a qualche giorno dai primi spostamenti delle date del tour che stavano iniziando a mettere in allarme i fan. Vengo in pace arriva a oltre due anni dalla pubblicazione di Kill Karma e conterrà 13 inediti oltre a 4 skit. L'artista ha anche partecipato all'edizione 2017 del Festival di Sanremo in duetto con Alice Paba in Do retta a te, con la quale non ha ...

I BTS hanno aggiunto Nuove date al loro tour mondiale : Annunciata una nuova leg The post I BTS hanno aggiunto nuove date al loro tour mondiale appeared first on News Mtv Italia.

L’Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2 nell’autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno Nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e Nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti : calendario aggiornato e biglietti in prevendita : Live Nation Italia annuncia Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti. Il tour autunnale continua a macinare biglietti, molte delle tappe sono già sold out a mesi dall'avvio della tournée e si rendono necessari nuovi appuntamenti per accontentare il maggior numero possibile di fan. Così, alcune delle date in programma sono state raddoppiate, altre triplicate. Cremonini Live 2018 ha già doppie date a Mantova e Bari, ora raddoppiano anche ...

Gemitaiz - il tour nei club si arricchisce di Nuove date : Segnati gli appuntamenti in agenda The post Gemitaiz, il tour nei club si arricchisce di nuove date appeared first on News Mtv Italia.

Festival di Sanremo 2019 : Nuove date e rivoluzione Nuove Proposte : Aria di cambiamento per il Festival di Sanremo 2019, il secondo sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Stando a quanto anticipa Sorrisi sembra che il cantante romano abbiagià le idee chiare per la prossima edizione: più spazio ai giovani e più tempo per mettere a punto la macchina organizzativa. La settimana inizialmente designata per la gara, fissata dal 5 al 9 febbraio, slitterebbe, quindi, a quella successiva, dal 12 al 16. ...

Tutte le Nuove date del tour europeo di Max Gazzè per La Favola di Adamo ed Eva : biglietti in prevendita : Le nuove date del tour europeo di Max Gazzè sono finalmente ufficiali. L'artista di Alchemaya sarà ancora in Spagna per tre date dedicate all'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, con biglietti in prevendita su tutti i canali abilitati. Si amplia, quindi, il calendario di date pensate da Max Gazzè per l'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio. I biglietti sono in prevendita ...

Irama inarrestabile : album doppio platino - live sold out. Nuove date in arrivo : Irama, un successo dietro l’altro: l’album Plume è stato certificato doppio platino Continua il successo di Irama, il giovane cantautore che ha trovato in Amici di Maria De Filippi la sua fortuna. Irama era già noto al pubblico e grazie al talent show di Canale 5, che ha vinto, è riuscito ad ottenere dei risultati […] L'articolo Irama inarrestabile: album doppio platino, live sold out. Nuove date in arrivo proviene da Gossip e ...

Il duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le Nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Emma Marrone - Essere Qui Tour/ Le Nuove date da febbraio 2019 : biglietti in vendita e calendario dei live : Emma Marrone, Essere Qui Tour, le nuove date da febbraio 2019 in giro per l'Italia: biglietti in vendita e calendario dei live, il club musicale "Exit" riapre i battenti.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Calzature - Nuove date per le mostre a Monaco di Moda Made in Italy : nuove date - dal 23 al 26 marzo e dal 6 all'8 ottobre - per le edizioni 2019 di Moda Made in Italy , appuntamento fieristico di riferimento per il mondo della calzatura in Germania, in scena al MOC - Munich Order Center di Monaco di Baviera. Moda Made in Italy - promosso da Assocalzaturifici - è l'appuntamento di rifinitura degli ordini di fine ...